У фігурантки справи Шеремета Кузьменко проходять обшуки

З раннього ранку в четвер у фігурантки справи Павла Шеремета Юлії Кузьменко ("Ліси") та її близьких проходять обшуки.

Джерело: адвокат Тарас Безпалий у Facebook

Пряма мова: "Масові обшуки у Кузьменко Юлі та її близьких".

Деталі: Безпалий у коментарях до посту уточнив, що обшуки почалися о 6:20 ранку, але "поки все адекватно".

Підставою для обшуків стала постанова слідчого судді Печерського районного суду Києва в рамках кримінального провадження щодо вбивства Шеремета.

На думку адвоката, "справа стерильне від доказів, (тому) шукають хоч щось".

Передісторія:

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який також фігурує як організатор.

Суд арештував Кузьменко та Антоненка. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.

Поліція називала мотивом вбивства дестабілізацію ситуації в Україні, однак офіційно в матеріалах справи зазначено, що фігуранти захопились "ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси", намагались вбивством привернути увагу до своїх поглядів.

Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.

Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.

За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко на той час спілкувались лише кілька разів.

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