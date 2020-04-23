У фігурантки справи Шеремета Кузьменко проходять обшуки
З раннього ранку в четвер у фігурантки справи Павла Шеремета Юлії Кузьменко ("Ліси") та її близьких проходять обшуки.
Джерело: адвокат Тарас Безпалий у Facebook
Пряма мова: "Масові обшуки у Кузьменко Юлі та її близьких".
Деталі: Безпалий у коментарях до посту уточнив, що обшуки почалися о 6:20 ранку, але "поки все адекватно".
Підставою для обшуків стала постанова слідчого судді Печерського районного суду Києва в рамках кримінального провадження щодо вбивства Шеремета.
На думку адвоката, "справа стерильне від доказів, (тому) шукають хоч щось".
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який також фігурує як організатор.
- Суд арештував Кузьменко та Антоненка. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
- Поліція називала мотивом вбивства дестабілізацію ситуації в Україні, однак офіційно в матеріалах справи зазначено, що фігуранти захопились "ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси", намагались вбивством привернути увагу до своїх поглядів.
- Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
- За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко на той час спілкувались лише кілька разів.
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