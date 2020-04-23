У фигурантки дела Шеремета Кузьменко проходят обыски

С раннего утра в четверг у фигурантки дела Павла Шеремета Юлии Кузьменко ("Лисы") и ее близких проходят обыски.

Источник: адвокат Тарас Безпалый в Facebook

Прямая речь: "Массовые обыски у Кузьменко Юли и ее близких".

Детали: Безпалый в комментариях к посту уточнил, что обыски начались в 6:20 утра, но "пока все адекватно".

Основанием для обысков стало постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева в рамках уголовного производства по убийству Шеремета.

По мнению адвоката, "дело стерильное от доказательств, (поэтому) ищут хоть что-то"

Предыстория:

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись "ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы", пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общались всего несколько раз.

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