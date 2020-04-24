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Рада відкрила шлях для швидкого розгляду "антиколомойського" закону

П'ятниця, 24 квітня 2020, 13:42
Рада відкрила шлях для швидкого розгляду антиколомойського закону

Народні депутати зібралися на позачергове засідання і не підтримали скасування змін до регламенту Верховної Ради, які було ухвалено 16 квітня, – тепер голова парламенту може підписати їх.

Джерело: позачергове засідання Верховної Ради

Деталі: Народні депутати розглянули чотири постанови про скасування рішення від 16 квітня 2020 року про ухвалення в цілому закону "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням правами народних депутатів у ході законодавчої процедури" – №№1043-П, 1043-1, 1043-2, 1043-3.

За першу постанову проголосували 56 депутатів, за другу – 61 депутат, за третю – 48, за четверту – 53 депутати із 332 зареєстрованих.

З огляду на це, парламент зможе розглядати закон про банки у другому читанні з 16 тисячами поправок за особливою процедурою, відповідно до закону №1043.

Більшість поправок до закону, що зачіпає інтереси олігарха Ігоря Коломойського, вже розглянув комітет – тож у залі процедура буде не такою тривалою.  

Депутати на позачерговому засіданні обурювалися ухваленими змінами до регламенту.

Зокрема, "слуга народу" Максим Бужанський заявив, що змінювати регламент під конкретний законопроєкт – ганебно.

Іван Крулько з "Батьківщини" навів приклади Франції, де до одного з законів розглядали понад 137 тисяч поправок, та США, де виступ парламентаря слухали 21 годину, і заявив, що Україну перетворюють на "бананову республіку". Він запевнив, що закон про зміни регламенту буде оскаржено у Конституційному суді.

Ірина Геращенко з "Європейської солідарності" заявила: "Закони 16 квітня нічим не відрізняються від диктаторських законів 16 січня (2014 року)".

Ольга Василевська-Смаглюк ("Слуга народу") дорікнула, що нардепів позбавили права законодавчої ініціативи.

Однак усі заяви не дали результату – зміни до регламенту, ухвалені нібито тимчасово через велику кількість поправок з боку близьких до Коломойського депутатів, не скасували.

Закон про банки необхідний для отримання допомоги Міжнародного валютного фонду.

Знати більше: Зе без Бе. Нескінченна битва за "антиколомойський" закон

Передісторія:

  • 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні т. зв. "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
  • Однак противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали до нього рекордні понад 16 тисяч поправок.
  • Фракція "Слуга народу" вирішила внести зміни до регламенту Верховної Ради, які дозволять розглядати велику кількість поправок за особливою процедурою.
  • 16 квітня зміни ухвалили, долучивши до більш раннього законопроєкту. За словами спікера, зміни будуть діяти на період карантину плюс 30 днів.
  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускав, що проголосувати в другому читанні за "банківський закон" депутати встигнуть до 5 травня – і тоді впродовж 3 тижнів Україна отримає новий транш від Міжнародного валютного фонду.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадабанкиКоломойський
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