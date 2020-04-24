Рада відкрила шлях для швидкого розгляду "антиколомойського" закону
Народні депутати зібралися на позачергове засідання і не підтримали скасування змін до регламенту Верховної Ради, які було ухвалено 16 квітня, – тепер голова парламенту може підписати їх.
Джерело: позачергове засідання Верховної Ради
Деталі: Народні депутати розглянули чотири постанови про скасування рішення від 16 квітня 2020 року про ухвалення в цілому закону "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням правами народних депутатів у ході законодавчої процедури" – №№1043-П, 1043-1, 1043-2, 1043-3.
За першу постанову проголосували 56 депутатів, за другу – 61 депутат, за третю – 48, за четверту – 53 депутати із 332 зареєстрованих.
З огляду на це, парламент зможе розглядати закон про банки у другому читанні з 16 тисячами поправок за особливою процедурою, відповідно до закону №1043.
Більшість поправок до закону, що зачіпає інтереси олігарха Ігоря Коломойського, вже розглянув комітет – тож у залі процедура буде не такою тривалою.
Депутати на позачерговому засіданні обурювалися ухваленими змінами до регламенту.
Зокрема, "слуга народу" Максим Бужанський заявив, що змінювати регламент під конкретний законопроєкт – ганебно.
Іван Крулько з "Батьківщини" навів приклади Франції, де до одного з законів розглядали понад 137 тисяч поправок, та США, де виступ парламентаря слухали 21 годину, і заявив, що Україну перетворюють на "бананову республіку". Він запевнив, що закон про зміни регламенту буде оскаржено у Конституційному суді.
Ірина Геращенко з "Європейської солідарності" заявила: "Закони 16 квітня нічим не відрізняються від диктаторських законів 16 січня (2014 року)".
Ольга Василевська-Смаглюк ("Слуга народу") дорікнула, що нардепів позбавили права законодавчої ініціативи.
Однак усі заяви не дали результату – зміни до регламенту, ухвалені нібито тимчасово через велику кількість поправок з боку близьких до Коломойського депутатів, не скасували.
Закон про банки необхідний для отримання допомоги Міжнародного валютного фонду.
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Передісторія:
- 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні т. зв. "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
- Однак противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали до нього рекордні понад 16 тисяч поправок.
- Фракція "Слуга народу" вирішила внести зміни до регламенту Верховної Ради, які дозволять розглядати велику кількість поправок за особливою процедурою.
- 16 квітня зміни ухвалили, долучивши до більш раннього законопроєкту. За словами спікера, зміни будуть діяти на період карантину плюс 30 днів.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускав, що проголосувати в другому читанні за "банківський закон" депутати встигнуть до 5 травня – і тоді впродовж 3 тижнів Україна отримає новий транш від Міжнародного валютного фонду.