Рада открыла путь для быстрого рассмотрения "антиколомойского" закона
Народные депутаты собрались на внеочередное заседание и не поддержали отмену изменений в регламент Верховной Рады, которые были приняты 16 апреля, – теперь глава парламента может подписать их.
Источник: внеочередное заседание Верховной Рады
Детали: Народные депутаты рассмотрели четыре постановления об отмене решения от 16 апреля 2020 года о принятии в целом закона "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно противодействия злоупотреблениям правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры" – №№1043-П, 1043-1, 1043-2, 1043-3.
За первое постановление проголосовали 56 депутатов, за второе – 61 депутат, за третье – 48, за четвертое – 53 депутата из 332 зарегистрированных.
Следовательно, парламент сможет рассматривать закон о банках во втором чтении с 16 тысячами поправок по особой процедуре, согласно закону №1043.
Большинство поправок к закону, который затрагивает интересы олигарха Игоря Коломойского, уже рассмотрел комитет – так что в зале процедура будет не такой длительной.
Депутаты на внеочередном заседании возмущались принятыми изменениями в регламент.
В частности, "слуга народа" Максим Бужанский заявил, что менять регламент под конкретный законопроект – позорно.
Иван Крулько из "Батькивщины" привел примеры Франции, где в один из законов рассматривали более 137 тысяч поправок, и США, где выступление парламентария слушали 21 час, и заявил, что Украину превращают в "банановую республику". Он заверил, что закон об изменениях регламента будет обжалован в Конституционном суде.
Ирина Геращенко из "Европейской солидарности" заявила: "Законы 16 апреля ничем не отличаются от диктаторских законов 16 января (2014 года)".
Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") упрекнула, что нардепов лишили права законодательной инициативы.
Однако все заявления не дали результата – изменения в регламент, принятые якобы временно из-за большого количества поправок со стороны близких к Коломойскому депутатов, не отменили.
Закон о банках необходим для получения помощи Международного валютного фонда.
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Предыстория:
- 30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении т. н. "антиколомойский" законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Он предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
- Однако противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему рекордные более 16 тысяч поправок.
- Фракция "Слуга народа" решила внести изменения в регламент Верховной Рады, которые позволят рассматривать большое количество поправок по особой процедуре.
- 16 апреля изменения приняли, приобщив к более раннему законопроекту. По словам спикера, изменения будут действовать на период карантина плюс 30 дней.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предполагал, что проголосовать во втором чтении за "банковский закон" депутаты успеют до 5 мая – и тогда в течение 3 недель Украина получит новый транш от Международного валютного фонда.