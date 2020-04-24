Рада открыла путь для быстрого рассмотрения "антиколомойського" закона

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Пятница, 24 апреля 2020, 13:42

Народные депутаты собрались на внеочередное заседание и не поддержали отмену изменений в регламент Верховной Рады, которые были приняты 16 апреля, – теперь глава парламента может подписать их.

Источник: внеочередное заседание Верховной Рады

Детали: Народные депутаты рассмотрели четыре постановления об отмене решения от 16 апреля 2020 года о принятии в целом закона "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно противодействия злоупотреблениям правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры" – №№1043-П, 1043-1, 1043-2, 1043-3.

За первое постановление проголосовали 56 депутатов, за второе – 61 депутат, за третье – 48, за четвертое – 53 депутата.

Следовательно, парламент сможет рассматривать закон о банках во втором чтении с 16 тысячами поправок по особой процедуре, согласно закону №1043. Большинство поправок к закону, который затрагивает интересы олигарха Игоря Коломойского, уже рассмотрел комитет – так что в зале процедура будет не такой длительной.

Дополняется...

Темы: Верховная Рада банки Коломойский


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