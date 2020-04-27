Рада планує зібратися в середу-четвер, законопроєкт про банки не чіпатимуть

У президентській фракції "Слуга народа" очікують, що позачергове пленарне засідання Верховної Ради може відбутися в середу, або четвер на цьому тижні.

Джерело: "Інтерфакс" із посиланням на заступницю глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, Telegram-канал депутата "Слуга народу" Олександра Качури

Пряма мова Кравчук: "Ми готуємося до проведення позачергового засідання в четвер".

Пряма мова Качури: "Швидше за все, позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в середу"

Деталі: За словами Кравчук, наразі формується порядок денний засідання.

При цьому депутат зазначила, що Верховна Рада ще не розглядатиме законопроект про банки по суті, але зможе проголосувати за застосування спеціальної процедури, "яка дозволить потім його розглянути через кілька днів, напевно, вже на початку травня, по суті".

Кравчук нагадала, що фінансовий комітет ВР рекомендував парламенту прийняти законопроект про банки у другому читанні і в цілому.

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