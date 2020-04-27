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Рада планує зібратися в середу-четвер, законопроєкт про банки не чіпатимуть

Понеділок, 27 квітня 2020, 14:45
Рада планує зібратися в середу-четвер, законопроєкт про банки не чіпатимуть

У президентській фракції "Слуга народа" очікують, що позачергове пленарне засідання Верховної Ради може відбутися в середу, або четвер на цьому тижні.

Джерело: "Інтерфакс" із посиланням на заступницю глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, Telegram-канал депутата "Слуга народу" Олександра Качури

Пряма мова Кравчук: "Ми готуємося до проведення позачергового засідання в четвер".

Пряма мова Качури: "Швидше за все, позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в середу"

Деталі: За словами Кравчук, наразі формується порядок денний засідання.

При цьому депутат зазначила, що Верховна Рада ще не розглядатиме законопроект про банки по суті, але зможе проголосувати за застосування спеціальної процедури, "яка дозволить потім його розглянути через кілька днів, напевно, вже на початку травня, по суті".

Кравчук нагадала, що фінансовий комітет ВР рекомендував парламенту прийняти законопроект про банки у другому читанні і в цілому.

Знати більше: Зе без Бе. Нескінченна битва за "антиколомойський" закон

Передісторія:

  • Народні депутати 24 квітня зібралися на позачергове засідання і не підтримали скасування змін до регламенту Верховної Ради, які було ухвалено 16 квітня.
  • 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні т. зв. "антиколомойський" законопроєкт№2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
  • Однак противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали до нього рекордні понад 16 тисяч поправок.
  • Фракція "Слуга народу" вирішила внести зміни до регламенту Верховної Ради, які дозволять розглядати велику кількість поправок за особливою процедурою.
  • 16 квітня зміни ухвалили, долучивши до більш раннього законопроєкту. За словами спікера, зміни будуть діяти на період карантину плюс 30 днів.

Теми: Верховна Радабанки
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