Рада хочет собраться в среду-четверг, банковский законопроект трогать не будут
В президентской фракции "Слуга народа" ожидают, что внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться в среду, или четверг на этой неделе.
Источник: "Интерфакс" со ссылкой на заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, Telegram канал депутата "Слуга народа" Александра Качуры
Прямая речь Кравчук: "Мы готовимся к проведению внеочередного заседания в четверг".
Прямая речь Качури: "Скорее всего, внеочередное заседание Верховной Рады состоится в среду"
Детали: По словам Кравчук, сейчас формируется повестка дня заседания.
При этом депутат отметила, что Верховная Рада еще не будет рассматривать законопроект о банках по сути, но сможет проголосовать за применение специальной процедуры, "которая позволит затем его рассмотреть через несколько дней, наверное, уже в начале мая, по существу".
Кравчук напомнила, что финансовый комитет ВР рекомендовал парламенту принять законопроект о банках во втором чтении и в целом.
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Предыстория:
- Народные депутаты 24 апреля собрались на внеочередное заседание и не поддержали отмену изменений в регламент Верховной Рады, которые были приняты 16 апреля.
- 30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении т. н. "антиколомойский" законопроект№2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Он предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
- Однако противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему рекордные более 16 тысяч поправок.
- Фракция "Слуга народа" решила внести изменения в регламент Верховной Рады, которые позволят рассматривать большое количество поправок по особой процедуре.
- 16 апреля изменения приняли, приобщив к более раннемузаконопроекту. По словам спикера, изменения будут действовать на период карантина плюс 30 дней.