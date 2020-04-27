В президентской фракции "Слуга народа" ожидают, что внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться в среду, или четверг на этой неделе.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, Telegram канал депутата "Слуга народа" Александра Качуры

Прямая речь Кравчук: "Мы готовимся к проведению внеочередного заседания в четверг".

Прямая речь Качури: "Скорее всего, внеочередное заседание Верховной Рады состоится в среду"

Детали: По словам Кравчук, сейчас формируется повестка дня заседания.

При этом депутат отметила, что Верховная Рада еще не будет рассматривать законопроект о банках по сути, но сможет проголосовать за применение специальной процедуры, "которая позволит затем его рассмотреть через несколько дней, наверное, уже в начале мая, по существу".

Кравчук напомнила, что финансовый комитет ВР рекомендовал парламенту принять законопроект о банках во втором чтении и в целом.

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