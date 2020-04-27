Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада хочет собраться в среду-четверг, банковский законопроект трогать не будут

Понедельник, 27 апреля 2020, 14:45
Рада хочет собраться в среду-четверг, банковский законопроект трогать не будут

В президентской фракции "Слуга народа" ожидают, что внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться в среду, или четверг на этой неделе.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, Telegram канал депутата "Слуга народа" Александра Качуры

Прямая речь Кравчук: "Мы готовимся к проведению внеочередного заседания в четверг".

Прямая речь Качури: "Скорее всего, внеочередное заседание Верховной Рады состоится в среду"

Детали: По словам Кравчук, сейчас формируется повестка дня заседания.

При этом депутат отметила, что Верховная Рада еще не будет рассматривать законопроект о банках по сути, но сможет проголосовать за применение специальной процедуры, "которая позволит затем его рассмотреть через несколько дней, наверное, уже в начале мая, по существу".

Кравчук напомнила, что финансовый комитет ВР рекомендовал парламенту принять законопроект о банках во втором чтении и в целом.

Знать больше: Зе без Бе. Бесконечная битва за "антиколомойський" закон

Предыстория:

  • Народные депутаты 24 апреля собрались на внеочередное заседание и не поддержали отмену изменений в регламент Верховной Рады, которые были приняты 16 апреля.
  • 30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении т. н. "антиколомойский" законопроект№2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Он предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
  • Однако противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему рекордные более 16 тысяч поправок.
  • Фракция "Слуга народа" решила внести изменения в регламент Верховной Рады, которые позволят рассматривать большое количество поправок по особой процедуре.
  • 16 апреля изменения приняли, приобщив к более раннемузаконопроекту. По словам спикера, изменения будут действовать на период карантина плюс 30 дней.

Темы: Верховная Радабанки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Верховная Рада
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Последние новости
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
Все новости...
Реклама: