Рада може прийняти "антиколомойський" законопроєкт за тиждень-два – Гетманцев

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що так званий "антиколомойський" законопроєкт можуть ухвалити за тиждень чи два роботи парламенту.

Джерело: Гетманцев в ефірі "112 Україна"

Пряма мова: "Я гадаю, що протягом тижня-двох ми зможемо ухвалити його вцілому".

Деталі: За його словами, дата розгляду законопроєкту в сесійній залі парламенту залежить від технічних питань. Зокрема, чи буде застосована до законопроєкту спецпроцедура. Якщо спепроцедуру застосують, то комітет має зібратися ще раз, аби подати скорочену таблицю на розгляд Верховної Ради. Гетманцев припустив, що у такому разі, таблиця пройде Раду за день-два.

Він зазначив, що таблицю з правками мають роздати народним депутатам, яким потрібно дати час на ознайомлення.

Під час брифінгу у Раді Гетманцев уточнив, що розгляд законопроекту може початися наступного тижня. За його словами, комітет запропонував внести ряд суттєвих змін в законопроєкт до другого читання.

Народний депутат повідомив, що у разі прийняття законопроєкту, Україна отримає перший транш у розмірі 1,75 млрд дол. від МВФ за три тижні чи місяць. Другий такий же транш, за словами Гетманцева, Україна розраховує отримати до кінця року.

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