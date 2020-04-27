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Рада может принять "антиколомойский" закон в течение недели-двух – Гетманцев

Понедельник, 27 апреля 2020, 15:17
Рада может принять антиколомойский закон в течение недели-двух – Гетманцев

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что так называемый "антиколомойский" законопроект могут принять за неделю или две работы парламента.

Источник: Гетманцев в эфире "112 Украина"

Прямая речь: "Я думаю, что в течение недели-двух мы сможем принять его в целом".

Детали: По его словам, дата рассмотрения законопроекта в сессионном зале парламента зависит от технических вопросов. В частности, будет ли применена к законопроекту спецпроцедура. Если спепроцедуру применят, то комитет должен собраться еще раз, чтобы подать сокращенную таблицу поправок на рассмотрение Верховной Рады. Гетманцев предположил, что в таком случае, таблица пройдет Раду за день-два.

Он отметил, что таблицу с поправками должны раздать народным депутатам, которым нужно дать время на ознакомление.

Во время брифинга в Раде Гетманцев уточнил, что рассмотрение законопроекта может начаться на следующей неделе. По его словам, комитет предложил внести ряд существенных изменений в законопроект ко второму чтению.

Народный депутат сообщил, что в случае принятия законопроекта, Украина получит первый транш в размере 1,75 млрд долл. от МВФ через три недели или месяц. Второй такой же транш, по словам Гетманцева, Украина рассчитывает получить до конца года.

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Предыстория:

  • 30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении т. н. "антиколомойский" законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Он предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
  • Однако противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему рекордные более 16 тысяч поправок.
  • Фракция "Слуга народа" решила внести изменения в регламент Верховной Рады, которые позволят рассматривать большое количество поправок по особой процедуре.
  • 16 апреля изменения приняли, приобщив к более раннему законопроекту. По словам спикера, изменения будут действовать на период карантина плюс 30 дней.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предполагал, что проголосовать во втором чтении за "банковский закон" депутаты успеют до 5 мая – и тогда в течение 3 недель Украина получит новый транш от Международного валютного фонда.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Верховная РадаКоломойскийбанки
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