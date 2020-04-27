Рада может принять "антиколомойский" закон в течение недели-двух – Гетманцев

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что так называемый "антиколомойский" законопроект могут принять за неделю или две работы парламента.

Источник: Гетманцев в эфире "112 Украина"

Прямая речь: "Я думаю, что в течение недели-двух мы сможем принять его в целом".

Детали: По его словам, дата рассмотрения законопроекта в сессионном зале парламента зависит от технических вопросов. В частности, будет ли применена к законопроекту спецпроцедура. Если спепроцедуру применят, то комитет должен собраться еще раз, чтобы подать сокращенную таблицу поправок на рассмотрение Верховной Рады. Гетманцев предположил, что в таком случае, таблица пройдет Раду за день-два.

Он отметил, что таблицу с поправками должны раздать народным депутатам, которым нужно дать время на ознакомление.

Во время брифинга в Раде Гетманцев уточнил, что рассмотрение законопроекта может начаться на следующей неделе. По его словам, комитет предложил внести ряд существенных изменений в законопроект ко второму чтению.

Народный депутат сообщил, что в случае принятия законопроекта, Украина получит первый транш в размере 1,75 млрд долл. от МВФ через три недели или месяц. Второй такой же транш, по словам Гетманцева, Украина рассчитывает получить до конца года.

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