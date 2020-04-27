Рада может принять "антиколомойский" закон в течение недели-двух – Гетманцев
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Понедельник, 27 апреля 2020, 15:17
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что так называемый "антиколомойский" законопроект могут принять за неделю или две работы парламента.
Источник: Гетманцев в эфире "112 Украина"
Прямая речь: "Я думаю, что в течение недели-двух мы сможем принять его в целом".
Дополняется ...
Алена Мазуренко, УП
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