Рада может принять "антиколомойский" закон в течение недели-двух – Гетманцев

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что так называемый "антиколомойский" законопроект могут принять за неделю или две работы парламента.

Источник: Гетманцев в эфире "112 Украина"

Прямая речь: "Я думаю, что в течение недели-двух мы сможем принять его в целом".

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