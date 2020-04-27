Зеленський пообіцяв Макрону, що "антиколомойський" закон ухвалять

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Понеділок, 27 квітня 2020, 15:59

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що Верховна рада ухвалить так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. 

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Закон про банки є для нас пріоритетним. Я впевнений, що ми проголосуємо його, бо це важливо для нас і відкриває можливості для співпраці з МВФ".

Деталі: Повідомляється, що Макрон "високо оцінив прогрес у впровадженні реформ в Україні та особисту роль Володимира Зеленського в цьому процесі".

Зеленський у свою чергу висловив сподівання, що на рівні Євросоюзу швидко ухвалять рішення про надання Україні 1,2 млрд євро допомоги для подолання наслідків пандемії COVID-19.

Також президенти обговорили ситуацію Донбасі та взаємне звільнення утримуваних осіб 16 квітня, у рамках якого в Україну повернулося 20 людей.

Що було раніше: Нардепи від "Слуги народу" повідомили, що Верховна Рада планує зібратися 29-30 квітня, але законопроєкт про банки не чіпатимуть. 

Знати більше: Зе без Бе. Нескінченна битва за "антиколомойський" закон

Передісторія:

  • 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні т. зв. "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
  • Однак противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали до нього рекордні понад 16 тисяч поправок.
  • Фракція "Слуга народу" вирішила внести зміни до регламенту Верховної Ради, які дозволять розглядати велику кількість поправок за особливою процедурою.
  • 16 квітня зміни ухвалили, долучивши до більш раннього законопроєкту. За словами спікера, зміни будуть діяти на період карантину плюс 30 днів.

Українська правда
Теми: Офіс президента Верховна Рада законодавство банки


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