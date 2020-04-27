Зеленський пообіцяв Макрону, що "антиколомойський" закон ухвалять

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що Верховна рада ухвалить так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Закон про банки є для нас пріоритетним. Я впевнений, що ми проголосуємо його, бо це важливо для нас і відкриває можливості для співпраці з МВФ".

Деталі: Повідомляється, що Макрон "високо оцінив прогрес у впровадженні реформ в Україні та особисту роль Володимира Зеленського в цьому процесі".

Зеленський у свою чергу висловив сподівання, що на рівні Євросоюзу швидко ухвалять рішення про надання Україні 1,2 млрд євро допомоги для подолання наслідків пандемії COVID-19.

Також президенти обговорили ситуацію Донбасі та взаємне звільнення утримуваних осіб 16 квітня, у рамках якого в Україну повернулося 20 людей.

Що було раніше: Нардепи від "Слуги народу" повідомили, що Верховна Рада планує зібратися 29-30 квітня, але законопроєкт про банки не чіпатимуть.

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