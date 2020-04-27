Зеленский пообещал Макрону, что антиколомойский закон примут

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Понедельник, 27 апреля 2020, 15:59

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Верховная Рада примет так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем его, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ".

Детали: Сообщается, что Макрон "высоко оценил прогресс во внедрении реформ в Украине и личную роль Владимира Зеленского в этом процессе".

Зеленский в свою очередь выразил надежду, что на уровне Евросоюза быстро примут решение о предоставлении Украине 1,2 миллиарда евро помощи для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Также президенты обсудили ситуацию на Донбассе и взаимное освобождение удерживаемых лиц 16 апреля, в рамках которого в Украину вернулись 20 человек.

Что было раньше: Нардепы от "Слуги народа" сообщили, что Верховная Рада планирует собраться 29-30 апреля, но законопроект о банках трогать не будут.

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Предыстория:

  • 30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении т. н. "антиколомойский" законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Он предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
  • Однако противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему рекордные более 16 тысяч поправок.
  • Фракция "Слуга народа" решила внести изменения в регламент Верховной Рады, которые позволят рассматривать большое количество поправок по особой процедуре.
  • 16 апреля изменения приняли, приобщив их к более раннему законопроекту. По словам спикера, изменения будут действовать на период карантина плюс 30 дней.

Украинская правда
Темы: Офис президента Верховная Рада законодательство банки


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