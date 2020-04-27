Зеленский пообещал Макрону, что "антиколомойский" закон примут

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Верховная Рада примет так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем его, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ".

Детали: Сообщается, что Макрон "высоко оценил прогресс во внедрении реформ в Украине и личную роль Владимира Зеленского в этом процессе".

Зеленский в свою очередь выразил надежду, что на уровне Евросоюза быстро примут решение о предоставлении Украине 1,2 миллиарда евро помощи для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Также президенты обсудили ситуацию на Донбассе и взаимное освобождение удерживаемых лиц 16 апреля, в рамках которого в Украину вернулись 20 человек.

Что было раньше: Нардепы от "Слуги народа" сообщили, что Верховная Рада планирует собраться 29-30 апреля, но законопроект о банках трогать не будут.

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