Офіс генпрокурора: 40 днів знадобилося на завершення справи Гандзюк

Заступник генерального прокурора Олексій Симоненко заявив, що у справі Катерини Гандзюк, яка померла внаслідок нападу у 2018 році, правоохоронцям знадобилося близько 40 днів після поновлення досудового розслідування для його завершення.

Джерело: брифінг заступника генпрокурора Олексія Симоненка та заступника начальника департаменту Офісу генпрокурора Романа Романчука

Пряма мова Симоненка: "Близько 40 днів з моменту відновлення досудового розслідування знадобилося слідчим і прокурорам, щоб здобути нові докази, систематизувати матеріали справи та закінчити досудове розслідування. За сьогоднішнім звітом стоїть важка щоденна робота кількох десятків слідчих прокурорів, оперативників СБУ та інших відомств.

Було проведено майже 400 допитів, близько двох сотень обшуків та тимчасових доступів, виконано понад 90 експертиз та слідчих експериментів, проаналізовано десятки тисяч телефонних з’єднань. Ми не рахуємо сотні годин, які провели прокурори в судах...

Стосовно підозрюваних діють обрані судом запобіжні заходи: застава стосовно керівника обласної ради Владислава Мангера у розмірі 1 млн 150 тисяч гривень та тримання під вартою стосовно екстрадованого в Україну (з Болгарії) Олексія Левіна".

Деталі: Мангера вважають головним замовником жорстокого нападу на Гандзюк, внаслідок якого активістка померла.

Роман Романчук розповів, що Левін на замовлення Мангера розглядав два варіанти нападу на Гандзюк: переламати руки й ноги чи облити сірчаною кислотою, – за це передбачав різні винагороди.

За словами Симоненка, розслідування нападу привернуло увагу Офісу генпрокурора та СБУ до інших правопорушень на Херсонщині – зокрема, це факти корупції, про які говорила Катерина Гандзюк, "тісний зв'язок влади усіх рівнів зі здирниками, рейдерами та іншими представниками злочинного світу".

Тому у січні було проведено спецоперацію в Херсоні і викрито злочинну організацію, учасниками якої виявилися особи, причетні до нападу на Катерину Гандзюк.

У вказаному провадженні 13 особам повідомлено про підозру, розслідування цих фактів триває, додав Симоненко.

Нагадаємо: 20 січня у Херсонській області пройшло 35 обшуків для збору доказів проти злочинної організації, яка залякувала людей, 9 особам оголосили підозру в причетності до неї. Ще 4 особам вручили підозру 26 лютого – серед них був і колишній помічник нардепа Ігор Павловський, якого вважають керівником злочинної організації та причетним до нападу на Гандзюк.

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