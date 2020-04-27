Офис генпрокурора: 40 дней понадобилось на завершение дела Гандзюк

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Понедельник, 27 апреля 2020, 16:36

Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко заявил, что в деле Екатерины Гандзюк, которая умерла в результате нападения в 2018 году, правоохранителям понадобилось около 40 дней после возобновления предварительного расследования для его завершения.

Источник: брифинг заместителя генпрокурора Алексея Симоненко и заместителя начальника департамента Офиса генпрокурора Романа Романчука

Прямая речь Симоненко: "Около 40 дней с момента восстановления досудебного расследования понадобилось следователям и прокурорам, чтобы получить новые доказательства, систематизировать материалы дела и закончить досудебное расследование. За сегодняшним отчетом стоит тяжелая ежедневная работа нескольких десятков следователей прокуроров, оперативников СБУ и других ведомств.

Было проведено почти 400 допросов, около двух сотен обысков и временных доступов, выполнено более 90 экспертиз и следственных экспериментов, проанализированы десятки тысяч телефонных соединений. Мы не считаем сотни часов, которые провели прокуроры в судах...

В отношении подозреваемых действуют избранные судом меры: залог в отношении руководителя областного совета Владислава Мангера в размере 1 миллион 150 тысяч гривен и содержание под стражей в отношении экстрадированного в Украину (из Болгарии) Алексея Левина".

Детали: Мангера считают главным заказчиком нападения на Гандзюк, в результате которого активистка умерла.

Роман Романчук рассказал, что Левин по заказу Мангера рассматривал два варианта нападения на Гандзюк: переломать руки и ноги или облить серной кислотой, – за это предусматривал разные вознаграждения.

По словам Симоненко, расследование нападения привлекло внимание Офиса генпрокурора и СБУ в другим правонарушениям в Херсонской области – в частности, это факты коррупции, о которых говорила Екатерина Гандзюк, "тесная связь власти всех уровней с вымогателями, рейдерами и другими представителями преступного мира".

Поэтому в январе была проведена спецоперация в Херсоне и разоблачена преступная организация, участниками которой оказались лица, причастные к нападению на Катерину Гандзюк.

В указанном производстве 13 лицам сообщено о подозрении, расследование этих фактов продолжается, добавил Симоненко.

Темы: нападение на Гандзюк Офис генпрокурора


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