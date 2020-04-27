Левін пропонував поламати ноги Гандзюк за $5 тисяч – Офіс генпрокурора

2533 перегляди
Понеділок, 27 квітня 2020, 16:43

Помічник-консультанта депутата Херсонської облради Олексій Левін на замовлення голови цієї облради Владислава Мангера розглядав два варіанти нападу на активістку Катерину Гандзюк – переламати руки і ноги, або облити сірчаною кислотою, – за які пропонували різні суми коштів.

Джерело: заступник начальника Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Роман Романчук на брифінгу 27 квітня  

Пряма мова: "З цією метою він (Левін – ред.) запропонував Сергію Торбіну, колишньому працівнику карного розшуку та бійцю Української добровольчої армії за грошову винагороду організувати та здійснити разом з іншими напад на Гандзюк.  

З метою її залякування було вказано про необхідність переламати їй кістки рук та ніг або облити сірчаною кислотою.

За спосіб виконання злочину шляхом перелому було запропоновано 5 тисяч доларів, а за спосіб обливання кислотою – від 2,5 до 3 тисяч доларів".

Деталі: За словами Романчука, на цю пропозицію Торбін погодився, отримав 500 доларів завдатку та залучив ще 4 інших колишніх учасників УДА.

Він додав, що група залучених осіб була знайома з Гандзюк, бо та неодноразово надавала їм волонтерську допомогу.  

Відзначається, що Гандзюк спершу планували побити, а коли це не вдалося (через відсутність зручної нагоди, наявність очевидців і страх бути впізнаними), то вирішили облити її кислотою.

За це зловмисники попросили більшу суму, ніж їм пропонували, – 5 тисяч доларів. А коли отримали згоду – перейшли до реалізації злочину.

Що було раніше: 27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – Мангер.

Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

Справа Гандзюк у прізвищах. Кого покарали за смерть активістки

Передісторія:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • 6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.
  • 16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.
  • 25 березня суд продовжив до липня терміни досудового слідства у провадженні щодо Левіна та підозрюваного замовника Владислава Мангера. 
  • 28 березня друзі вбитої активістки Катерини Гандзюк заявили, що генпрокурор Ірина Венедіктова тисне на її батька.
  • 30 березня суд продовжив термін тримання Олексія Левіна під вартою ще на 2 місяці, адвокати подали апеляцію. 

 

Ірина Балачук, УП
Теми: напад на Гандзюк вбивство Офіс генпрокурора


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Офіс генпрокурора: 40 днів знадобилося на завершення справи Гандзюк 27 квітня 2020, 16:36
СБУ завершила розслідування "справи Гандзюк": кінцевий замовник - Мангер 27 квітня 2020, 16:05
Підозрюваний у нападі на Гандзюк Левін відмовляється співпрацювати зі слідством 27 квітня 2020, 12:04
Усі новини
Головні новини
СБУ завершила розслідування "справи Гандзюк": кінцевий замовник - Мангер
Призначення Саакашвілі повисло в повітрі: у порядку денному Ради поки немає
Японія заборонить в'їзд українцям і громадянам ще 13 країн
У Шмигаля кажуть, що відкриють частину продуктових ринків
Усі новини
поради

Краще вам ретельно помити свою еко-пляшку. І ось чому

дослідження

Недопалки шкідливі не менше за сигарети