Левін пропонував поламати ноги Гандзюк за $5 тисяч – Офіс генпрокурора

Помічник-консультанта депутата Херсонської облради Олексій Левін на замовлення голови цієї облради Владислава Мангера розглядав два варіанти нападу на активістку Катерину Гандзюк – переламати руки і ноги, або облити сірчаною кислотою, – за які пропонували різні суми коштів.

Джерело: заступник начальника Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Роман Романчук на брифінгу 27 квітня

Пряма мова: "З цією метою він (Левін – ред.) запропонував Сергію Торбіну, колишньому працівнику карного розшуку та бійцю Української добровольчої армії за грошову винагороду організувати та здійснити разом з іншими напад на Гандзюк.

З метою її залякування було вказано про необхідність переламати їй кістки рук та ніг або облити сірчаною кислотою.

За спосіб виконання злочину шляхом перелому було запропоновано 5 тисяч доларів, а за спосіб обливання кислотою – від 2,5 до 3 тисяч доларів".

Деталі: За словами Романчука, на цю пропозицію Торбін погодився, отримав 500 доларів завдатку та залучив ще 4 інших колишніх учасників УДА.

Він додав, що група залучених осіб була знайома з Гандзюк, бо та неодноразово надавала їм волонтерську допомогу.

Відзначається, що Гандзюк спершу планували побити, а коли це не вдалося (через відсутність зручної нагоди, наявність очевидців і страх бути впізнаними), то вирішили облити її кислотою.

За це зловмисники попросили більшу суму, ніж їм пропонували, – 5 тисяч доларів. А коли отримали згоду – перейшли до реалізації злочину.

Що було раніше: 27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – Мангер.

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