Левін пропонував поламати ноги Гандзюк за $5 тисяч – Офіс генпрокурора
Помічник-консультанта депутата Херсонської облради Олексій Левін на замовлення голови цієї облради Владислава Мангера розглядав два варіанти нападу на активістку Катерину Гандзюк – переламати руки і ноги, або облити сірчаною кислотою, – за які пропонували різні суми коштів.
Джерело: заступник начальника Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Роман Романчук на брифінгу 27 квітня
Пряма мова: "З цією метою він (Левін – ред.) запропонував Сергію Торбіну, колишньому працівнику карного розшуку та бійцю Української добровольчої армії за грошову винагороду організувати та здійснити разом з іншими напад на Гандзюк.
З метою її залякування було вказано про необхідність переламати їй кістки рук та ніг або облити сірчаною кислотою.
За спосіб виконання злочину шляхом перелому було запропоновано 5 тисяч доларів, а за спосіб обливання кислотою – від 2,5 до 3 тисяч доларів".
Деталі: За словами Романчука, на цю пропозицію Торбін погодився, отримав 500 доларів завдатку та залучив ще 4 інших колишніх учасників УДА.
Він додав, що група залучених осіб була знайома з Гандзюк, бо та неодноразово надавала їм волонтерську допомогу.
Відзначається, що Гандзюк спершу планували побити, а коли це не вдалося (через відсутність зручної нагоди, наявність очевидців і страх бути впізнаними), то вирішили облити її кислотою.
За це зловмисники попросили більшу суму, ніж їм пропонували, – 5 тисяч доларів. А коли отримали згоду – перейшли до реалізації злочину.
Що було раніше: 27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – Мангер.
Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова
Справа Гандзюк у прізвищах. Кого покарали за смерть активістки
Передісторія:
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
- 6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.
- 16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.
- 25 березня суд продовжив до липня терміни досудового слідства у провадженні щодо Левіна та підозрюваного замовника Владислава Мангера.
- 28 березня друзі вбитої активістки Катерини Гандзюк заявили, що генпрокурор Ірина Венедіктова тисне на її батька.
- 30 березня суд продовжив термін тримання Олексія Левіна під вартою ще на 2 місяці, адвокати подали апеляцію.