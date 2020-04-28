Разумков не впевнений, що підтримає призначення Саакашвілі

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Вівторок, 28 квітня 2020, 10:22

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що у "Слуги народу" досить людей, які можуть бути корисні Кабміну, тому він не впевнений, що підтримає призначення Міхеіла Саакашвілі в уряд.

Джерело: інтерв'ю Разумкова "РБК-Україна"

Пряма мова: "Я завжди говорив, що переймати досвід інших держав і залучати експертів у тих чи інших сферах - це дуже важливо. Але, все-таки, я думаю, що і в нашій команді достатня кількість колег, які могли б проводити реформи і бути корисними Кабінету міністрів.

Станом на сьогодні, я не впевнений, що я буду повністю поділяти і підтримувати обговорювані кадрові призначення в уряд".

Деталі: За словами голови парламенту, в кадрових питаннях найбільш важливим аспектом залишається наявність голосів, а наразі думки у фракції щодо призначення Саакашвілі розділилися.

Водночас, уже ближче до засідання Верховної Ради, якщо це питання винесуть на розгляд, стане відомою і розстановка сил.

Що було раніше: Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що призначити Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ голосами лише "слуг" поки неможливо і наразі тривають консультації із іншими фракціями.

На зустрічі Саакашвілі із фракцією "Слуга народу" експрезиденту Грузії не вдалось переконати більшість нардепів проголосувати за призначення його віцепрем’єром. 

В "Опозиційній платформі – За життя" вже заявили, що не підтримають кандидатуру експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.

Передісторія:

  • У липні 2017 року Петро Порошенко позбавив колишнього президента Грузії та колишнього керівника Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі українського громадянства, після чого його видворили до Польщі.
  • У травні 2019 року Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України.
  • 22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував йому посаду віцепрем'єра з реформ – і Саакашвілі погодився.

Теми: Саакашвілі Разумков Дмитро Верховна Рада Кабінет міністрів


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