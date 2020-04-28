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Разумков не уверен, что поддержит назначение Саакашвили

Вторник, 28 апреля 2020, 10:22
Разумков не уверен, что поддержит назначение Саакашвили

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в "Слуге народа" достаточно людей, которые могут быть полезны Кабмину, поэтому он не уверен, что поддержит назначение Михеила Саакашвили в правительство.

Источник: интервью Разумкова "РБК-Украина"

Прямая речь: "Я всегда говорил, что надо перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах - это очень важно. Но, все-таки, я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету министров.

На сегодня, я не уверен, что я буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство".

Детали: По словам главы парламента, в кадровых вопросах наиболее важным аспектом остается наличие голосов, а сейчас мысли во фракции об назначении Саакашвили разделились.

В то же время, уже ближе к заседанию Верховной Рады, если этот вопрос будет вынесен на рассмотрение, станет известной и расстановка сил.

Что было раньше: Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что назначить Саакашвили на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ голосами только "слуг" пока невозможно и сейчас идут консультации с другими фракциями.

На встрече Саакашвили с фракцией "Слуга народа" экс-президенту Грузии не удалось убедить большинство нардепов проголосовать за назначение его вице-премьером.

В "Оппозиционный платформе - За жизнь" уже заявили, что не поддержат кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьер-министра. 

Предыстория:

  • В июле 2017-го Петр Порошенко лишил бывшего президента Грузии и бывшего руководителя Одесской областной госадминистрации Михеила Саакашвили украинского гражданства, после чего его выдворили в Польшу.
  • В мае 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.
  • 22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам – и Саакашвили согласился.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиРазумков ДмитрийВерховная РадаКабинет министров
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