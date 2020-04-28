Рада позачергово збереться у четвер

Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться 30 квітня.

Джерело: нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура в Telegram, співрозмовники "Української правди" в парламенті

Пряма мова Качури: "У зв’язку з тим, що багатьом мажоритарникам треба встигнути повернутися до Києва, засідання призначене на четвер (30/04)".

Деталі: Цю ж інформацію підтвердили і співрозмовники УП.

Засідання розпочнеться о 13:00.

Що було раніше: Нардепи від "Слуги народу" повідомили, що Верховна Рада планує зібратися 29-30 квітня, але законопроєкт про банки не чіпатимуть.

Знати більше: Зе без Бе. Нескінченна битва за "антиколомойський" закон

Передісторія: