Рада позачергово збереться у четвер

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Вівторок, 28 квітня 2020, 11:02
Фото з сайту ВР

Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться 30 квітня.

Джерело: нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура в Telegram, співрозмовники "Української правди" в парламенті

Пряма мова Качури: "У зв’язку з тим, що багатьом мажоритарникам треба встигнути повернутися до Києва, засідання призначене на четвер (30/04)".

Деталі: Цю ж інформацію підтвердили і співрозмовники УП.

Засідання розпочнеться о 13:00.

Що було раніше: Нардепи від "Слуги народу" повідомили, що Верховна Рада планує зібратися 29-30 квітня, але законопроєкт про банки не чіпатимуть. 

Знати більше: Зе без Бе. Нескінченна битва за "антиколомойський" закон

Передісторія:

  • 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні т. зв. "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
  • Однак противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали до нього рекордні понад 16 тисяч поправок.
  • Фракція "Слуга народу" вирішила внести зміни до регламенту Верховної Ради, які дозволять розглядати велику кількість поправок за особливою процедурою.
  • 16 квітня зміни ухвалили, долучивши до більш раннього законопроєкту. За словами спікера, зміни будуть діяти на період карантину плюс 30 днів.

Українська правда
Теми: Верховна Рада Слуга народу


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