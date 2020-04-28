Рада позачергово збереться у четвер
Вівторок, 28 квітня 2020, 11:02
Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться 30 квітня.
Джерело: нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура в Telegram, співрозмовники "Української правди" в парламенті
Пряма мова Качури: "У зв’язку з тим, що багатьом мажоритарникам треба встигнути повернутися до Києва, засідання призначене на четвер (30/04)".
Деталі: Цю ж інформацію підтвердили і співрозмовники УП.
Засідання розпочнеться о 13:00.
Що було раніше: Нардепи від "Слуги народу" повідомили, що Верховна Рада планує зібратися 29-30 квітня, але законопроєкт про банки не чіпатимуть.
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Передісторія:
- 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні т. зв. "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
- Однак противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали до нього рекордні понад 16 тисяч поправок.
- Фракція "Слуга народу" вирішила внести зміни до регламенту Верховної Ради, які дозволять розглядати велику кількість поправок за особливою процедурою.
- 16 квітня зміни ухвалили, долучивши до більш раннього законопроєкту. За словами спікера, зміни будуть діяти на період карантину плюс 30 днів.
Українська правда