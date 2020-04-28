Внеочередная Рада соберется в четверг
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Вторник, 28 апреля 2020, 11:02
Внеочередное заседание Верховной Рады состоится 30 апреля.
Источник: нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура в Telegram, собеседники "Украинской правды" в парламенте
Прямая речь Качуры: "В связи с тем, что многим мажоритарщикам надо успеть вернуться в Киев, заседание назначено на четверг (30/04)".
Детали: Эту же информацию подтвердили и собеседники УП.
Заседание начнется в 13:00.
Что было раньше: Нардепы от "Слуги народа" сообщили, что Верховная Рада планирует собраться 29-30 апреля, но законопроект о банках трогать не будут.
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Предыстория:
- 30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении т. н. "антиколомойский" законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Он предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
- Однако противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему рекордные более 16 тысяч поправок.
- Фракция "Слуга народа" решила внести изменения в регламент Верховной Рады, которые позволят рассматривать большое количество поправок по особой процедуре.
- 16 апреля изменения приняли, приобщив их к более раннему законопроекту. По словам спикера, изменения будут действовать на период карантина плюс 30 дней.
Украинская правда
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