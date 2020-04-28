Внеочередная Рада соберется в четверг

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится 30 апреля.

Источник: нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура в Telegram, собеседники "Украинской правды" в парламенте

Прямая речь Качуры: "В связи с тем, что многим мажоритарщикам надо успеть вернуться в Киев, заседание назначено на четверг (30/04)".

Детали: Эту же информацию подтвердили и собеседники УП.

Заседание начнется в 13:00.

Что было раньше: Нардепы от "Слуги народа" сообщили, что Верховная Рада планирует собраться 29-30 апреля, но законопроект о банках трогать не будут.

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