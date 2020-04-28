Рада в четверг планирует рассмотреть 20 вопросов

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 апреля планирует рассмотреть 20 вопросов, среди которых – применение специальной процедуры, которая позволит скорее рассмотреть во втором чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Источник: нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram

Прямая речь: "Перечень вопросов на внеочередное заседание ВР. Возможно, будут дополнительные предложения от президента".

Детали: В частности, 30 апреля нардепы планируют рассмотреть проект закона о внесении изменений в статью 225 Избирательного кодекса (относительно размера денежного залога), проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации COVID-19.

Внести изменения в регламент ВР относительно оптимизации процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении; внести изменения в постановление ВР об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов парламента девятого созыва; принять проект закона о мерах, направленных на погашение образовавшейся задолженности на оптовом рынке электроэнергии.

А также заслушать отчет Временной следственной комиссии по расследованию взрывов на складах боеприпасов в городах Ичня (Черниговская обл.), Калиновка (Винницкая обл.), Балаклея (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл .), Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы.

Кроме того, в повестке дня заседания 30 апреля внесение изменений в закон об Антимонопольном комитете Украины; обращение ВР к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций относительно осуждения агрессии России против Украины; ратификация нескольких договоров и проекты законов о присоединении Украины к различным международным протоколам и конвенциям.

Что было раньше: 28 апреля нардепы сообщили, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится 30 апреля.

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