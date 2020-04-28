Рада в четверг планирует рассмотреть 20 вопросов
Верховная Рада на внеочередном заседании 30 апреля планирует рассмотреть 20 вопросов, среди которых – применение специальной процедуры, которая позволит скорее рассмотреть во втором чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
Источник: нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram
Прямая речь: "Перечень вопросов на внеочередное заседание ВР. Возможно, будут дополнительные предложения от президента".
Детали: В частности, 30 апреля нардепы планируют рассмотреть проект закона о внесении изменений в статью 225 Избирательного кодекса (относительно размера денежного залога), проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации COVID-19.
Внести изменения в регламент ВР относительно оптимизации процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении; внести изменения в постановление ВР об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов парламента девятого созыва; принять проект закона о мерах, направленных на погашение образовавшейся задолженности на оптовом рынке электроэнергии.
А также заслушать отчет Временной следственной комиссии по расследованию взрывов на складах боеприпасов в городах Ичня (Черниговская обл.), Калиновка (Винницкая обл.), Балаклея (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл .), Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы.
Кроме того, в повестке дня заседания 30 апреля внесение изменений в закон об Антимонопольном комитете Украины; обращение ВР к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций относительно осуждения агрессии России против Украины; ратификация нескольких договоров и проекты законов о присоединении Украины к различным международным протоколам и конвенциям.
Что было раньше: 28 апреля нардепы сообщили, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится 30 апреля.
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Предыстория:
- 30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении т. н. "антиколомойский" законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Он предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
- Однако противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему рекордные более 16 тысяч поправок.
- Фракция "Слуга народа" решила внести изменения в регламент Верховной Рады, которые позволят рассматривать большое количество поправок по особой процедуре.
- 16 апреля изменения приняли, приобщив их к более раннему законопроекту. По словам спикера, изменения будут действовать на период карантина плюс 30 дней.