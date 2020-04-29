Апелляционная палата ВАКС откорректировала взысканный залог Микитася, должен еще 50 млн

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда назначила новый залог бывшему народному депутату Максиму Микитасю, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии, и скорректировала размер залога, взысканногго в доход государства.

Источник: Апелляционная палата ВАКС, Офис президента

Детали: 29 апреля суд рассмотрел апелляционные жалобы защитника и представителя залогодателя по делу бывшего президента УДБК "Укрбуд" на постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 3 апреля об обращении залога в доход государства 80 миллионов гривен и применения меры пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.

По результатам судебного заседания коллегия судей постановила новое решение, которым обратила в доход государства не 80, а 30 млн грн залога, а также применила к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.

Суд отметил, что средства в сумме 50 млн грн считаются внесенными, а остальная сумма залога в размере 50 млн грн может быть внесена как самим подозреваемым, так и залогодателем на депозитный счет суда не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога.

Постановление вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.

В Офисе президента напомнили, что ранее суд взыскал 35 млн грн залога с "короля контрабанды" (Вадима Альперина). Там отметили, что эти решения ВАКС демонстрируют его эффективность и независимость.

Что предшествовало: Микитась нарушил одно из обязательств, возложенных на него судом: встречался с 2 свидетелями. ВАКС решил применить к нему штрафные санкции: взыскать внесенный залог в доход государства и призначить новый. САП требовала арестовать Микитася, но ВАКС отказал.

Предыстория: