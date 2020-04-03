У Польщі пропонують продовжити президентський термін Дуди, щоб не проводити вибори

Польська партія Porozumienie ("Згода), яка є молодшим партнером "Права і справедливості" по керівній коаліції, проти проведення виборів 10 травня, її лідер Ярослав Говін пропонує продовжити строк чинного президента.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Після ультиматуму голови ПіС Ярослава Качинського для віцепрем'єра Ярослава Говіна: або він підтримає вибори поштою 10 травня, або його міністри прощаються з урядом - голова "Згоди" представив свою останню пропозицію щодо терміну президентських виборів.

Він ще раз повторив, що не підтримає президентські вибори в заплановану дату 10 травня.

Натомість Говін виступає за внесення змін до Конституції і продовження терміну повноважень президента до семи років.

Керівництво правлячої партії розглядає цю пропозицію, але поки не прийняла остаточного рішення. Ярослав Качинський, а слідом за ним і представники уряду весь час повторюють: вибори 10 травня можливі.

У дискусіях між ПіС і "Згодою" також звучала пропозиція про короткочасне введення надзвичайного стану і проведення президентських виборів у серпні.

Ярослав Качинський, як і раніше, вважає, що підстав для введення надзвичайного стану немає, адже тільки тоді за Конституцією можна буде перенести президентські вибори. "Умов наразі немає, тому відповідно до Конституції, немає можливості відкласти президентські вибори", - сказав він у п'ятницю вранці в ефірі Польського радіо.

На думку Качинського, перенести вибори на рік було б абсолютно незаконно, це було б зрадою Конституції.

Він додав, що сподівається, що "Ярослав Говін піде разом з табором, до якого він належить і завдяки якому виконує високу державну функцію".

"Право і справедливість" продовжує наполягати на змінах у виборче законодавство, які б дозволили всім дорослим полякам голосування на президентських виборах поштою.

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