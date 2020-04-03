НАБУ отримало зразки голосу брата Єрмака – адвокат

3578 переглядів
П'ятниця, 3 квітня 2020, 18:30

Детективи Національного антикорупційного бюро провели слідчі дії з братом голови Офісу Президента Андрія Єрмака Денисом у справі щодо відеозаписів, на яких він, нібито, обговорює з кандидатами вартість посад.

Джерело: адвокат Дениса Єрмака Іван Холондович у коментарі Укрінформу

Пряма мова: "У НАБУ відбувся допит Дениса Єрмака, який тривав дві години".

Деталі: За словами адвоката, працівники бюро відібрали для експертизи зразки голосу його клієнта.

Що було раніше: Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос, який оприлюднив відеозаписи з братом голови ОП, 3 квітня прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.

Читайте також: "Любі друзі" Зеленського. Перший корупційний скандал Зе!команди

Передісторія:

  • Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
  • Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
  • Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками". У свою чергу, ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса.
  • Згодом юридична компанія "Міллер", яка захищає Лероса, повідомила, що після публікації "плівок" правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень.
  • 1 квітня до нардепа Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки на допити.
  • Брат голови Офісу президента Андрія Єрмака Денис заявив, що як громадянин вільний зустрічатися з ким завгодно і обговорювати, що завгодно, і те, що його брат чиновник, не повинне обмежувати його права.   

Теми: Андрій Єрмак НАБУ скандал Гео Лерос


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кличко визнав, що призначив директора з благоустрою за рекомендацією Єрмака 3 квітня 2020, 18:11
Консультативна рада в Мінську: вихід з глухого кута або шлях до дестабілізації? 3 квітня 2020, 16:30
Плівки з братом Єрмака: Лерос прийшов на допит в ДБР 3 квітня 2020, 10:40
Усі новини
Головні новини
Суд стягнув 80 мільйонів застави Микитася державі. Тепер має заплатити ще 100 млн
В ОПУ через 3 місяці розповіли, чому Зеленський надумав махнути в Оман
Кабмін офіційно дозволив handmade маски
Між областями облаштують КПП, мірятимуть температуру або взагалі обмежать рух
Усі новини
коронавірус

Чому людей зобов'язують носити маски

тест

Чи витримуєте ви work-life balance працюючи з дому?