НАБУ отримало зразки голосу брата Єрмака – адвокат
П'ятниця, 3 квітня 2020, 18:30
Детективи Національного антикорупційного бюро провели слідчі дії з братом голови Офісу Президента Андрія Єрмака Денисом у справі щодо відеозаписів, на яких він, нібито, обговорює з кандидатами вартість посад.
Джерело: адвокат Дениса Єрмака Іван Холондович у коментарі Укрінформу
Пряма мова: "У НАБУ відбувся допит Дениса Єрмака, який тривав дві години".
Деталі: За словами адвоката, працівники бюро відібрали для експертизи зразки голосу його клієнта.
Що було раніше: Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос, який оприлюднив відеозаписи з братом голови ОП, 3 квітня прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.
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Передісторія:
- Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
- Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
- Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками". У свою чергу, ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса.
- Згодом юридична компанія "Міллер", яка захищає Лероса, повідомила, що після публікації "плівок" правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень.
- 1 квітня до нардепа Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки на допити.
- Брат голови Офісу президента Андрія Єрмака Денис заявив, що як громадянин вільний зустрічатися з ким завгодно і обговорювати, що завгодно, і те, що його брат чиновник, не повинне обмежувати його права.