НАБУ отримало зразки голосу брата Єрмака – адвокат

Детективи Національного антикорупційного бюро провели слідчі дії з братом голови Офісу Президента Андрія Єрмака Денисом у справі щодо відеозаписів, на яких він, нібито, обговорює з кандидатами вартість посад.

Джерело: адвокат Дениса Єрмака Іван Холондович у коментарі Укрінформу

Пряма мова: "У НАБУ відбувся допит Дениса Єрмака, який тривав дві години".

Деталі: За словами адвоката, працівники бюро відібрали для експертизи зразки голосу його клієнта.

Що було раніше: Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос, який оприлюднив відеозаписи з братом голови ОП, 3 квітня прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.

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