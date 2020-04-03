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НАБУ отримало зразки голосу брата Єрмака – адвокат

П'ятниця, 3 квітня 2020, 18:30
НАБУ отримало зразки голосу брата Єрмака – адвокат

Детективи Національного антикорупційного бюро провели слідчі дії з братом голови Офісу Президента Андрія Єрмака Денисом у справі щодо відеозаписів, на яких він, нібито, обговорює з кандидатами вартість посад.

Джерело: адвокат Дениса Єрмака Іван Холондович у коментарі Укрінформу

Пряма мова: "У НАБУ відбувся допит Дениса Єрмака, який тривав дві години".

Деталі: За словами адвоката, працівники бюро відібрали для експертизи зразки голосу його клієнта.

Що було раніше: Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос, який оприлюднив відеозаписи з братом голови ОП, 3 квітня прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.

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Передісторія:

  • Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
  • Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
  • Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками". У свою чергу, ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса.
  • Згодом юридична компанія "Міллер", яка захищає Лероса, повідомила, що після публікації "плівок" правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень.
  • 1 квітня до нардепа Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки на допити.
  • Брат голови Офісу президента Андрія Єрмака Денис заявив, що як громадянин вільний зустрічатися з ким завгодно і обговорювати, що завгодно, і те, що його брат чиновник, не повинне обмежувати його права.   

"Українська правда" в Threads

Теми: Андрій ЄрмакНАБУскандалГео Лерос
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