13 європейських партій вимагають виключити партію Орбана з ЄНП

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П'ятниця, 3 квітня 2020, 18:43

Лідери 13 політичних партій, які входять до об'єднаної Європейської народної партії, написали листа президенту ЄНП Дональду Туску із закликом виключити угорську партію "Фідес".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Листа у Twitter опублікував головний редактор литовського видання BNS, а його допис ретвітнув лідер литовських консерваторів Габріеліус Ландсбергіс, який очолює партію "Союз Вітчизни — Литовські християнські демократи" і був одним із підписантів.

Політики висловили стурбованість ухваленим в Угорщині законом, що дозволяє угорському уряду на чолі з Віктором Орбаном, який є лідером "Фідес", безстроково розширити надзвичайний стан в країні.

"Це явне порушення основоположних принципів ліберальної демократії та європейських цінностей. Боротьба з Covid-19 вимагає проведення масштабних заходів, проте вірус не може бути використаний як привід для безстрокового продовження надзвичайного стану. Ми побоюємось, що прем'єр-міністр Орбан використає свої нові повноваження для подальшого наступу на громадянське суспільство", - йдеться у листі.

У листі нагадується, "Фідес" відсторонена від членства в ЄНП через невідповідність принципу верховенства права.

"Однак останні події підтвердили наше переконання, що "Фідес" при існуючій політиці не може отримати повне членство в ЄНП…Ми закликаємо до виключення "Фідес" відповідно до статті 9 статуту ЄНП", - зазначається в листі.

Лист підписали лідери політичних партій з Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Греції, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Словаччини та Швеції.

Теми: Угорщина Європа


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