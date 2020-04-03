13 європейських партій вимагають виключити партію Орбана з ЄНП

Лідери 13 політичних партій, які входять до об'єднаної Європейської народної партії, написали листа президенту ЄНП Дональду Туску із закликом виключити угорську партію "Фідес".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Листа у Twitter опублікував головний редактор литовського видання BNS, а його допис ретвітнув лідер литовських консерваторів Габріеліус Ландсбергіс, який очолює партію "Союз Вітчизни — Литовські християнські демократи" і був одним із підписантів.

#Lithuania's conservative leader @GLandsbergis joins a group of European centre-right parties calling their EPP group to expel Hungary's ruling Fidesz party after its leader Prime Minister Viktor Orban assumed emergency powers to tackle #coronavirus crisis: letter pic.twitter.com/gf6synMp7m — Vaidotas Beniušis (@BeniusisV) April 2, 2020

Політики висловили стурбованість ухваленим в Угорщині законом, що дозволяє угорському уряду на чолі з Віктором Орбаном, який є лідером "Фідес", безстроково розширити надзвичайний стан в країні.

"Це явне порушення основоположних принципів ліберальної демократії та європейських цінностей. Боротьба з Covid-19 вимагає проведення масштабних заходів, проте вірус не може бути використаний як привід для безстрокового продовження надзвичайного стану. Ми побоюємось, що прем'єр-міністр Орбан використає свої нові повноваження для подальшого наступу на громадянське суспільство", - йдеться у листі.

У листі нагадується, "Фідес" відсторонена від членства в ЄНП через невідповідність принципу верховенства права.

"Однак останні події підтвердили наше переконання, що "Фідес" при існуючій політиці не може отримати повне членство в ЄНП…Ми закликаємо до виключення "Фідес" відповідно до статті 9 статуту ЄНП", - зазначається в листі.

Лист підписали лідери політичних партій з Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Греції, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Словаччини та Швеції.