13 європейських партій вимагають виключити партію Орбана з ЄНП

Лідери 13 політичних партій, які входять до об'єднаної Європейської народної партії, написали листа президенту ЄНП Дональду Туску із закликом виключити угорську партію "Фідес".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Листа у Twitter опублікував головний редактор литовського видання BNS, а його допис ретвітнув лідер литовських консерваторів Габріеліус Ландсбергіс, який очолює партію "Союз Вітчизни — Литовські християнські демократи" і був одним із підписантів.

#Lithuania's conservative leader @GLandsbergis joins a group of European centre-right parties calling their EPP group to expel Hungary's ruling Fidesz party after its leader Prime Minister Viktor Orban assumed emergency powers to tackle #coronavirus crisis: letter pic.twitter.com/gf6synMp7m