У Туреччині людям до 20 років заборонили виходити з дому

У Туреччині посилено карантинні заходи – людям молодшим 20 років заборонено виходити на вулицю, а усі інші зобов’язані носити захисні маски.

Джерело: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Ердогана: "З цієї ночі ми закриваємо в'їзд та виїзд транспортних засобів із 30-ти великих міст та провінції Зонгулдак. З опівночі ми також вводимо заборону для осіб молодше 20 років на вихід на вулицю.

Адміністративні стягнення та судові переслідування застосовуватимуться без вагань до всіх тих, хто не виконує вимоги. Я довіряю своїй нації, це не пусті слова. Ми виявляємо прояви цієї довіри на кожному кроці, який робимо. Чим краще ми дотримуємося правил, тим сильніше контролюємо ситуацію і можемо протистояти загрозі".

Що було раніше: За останню добу в Туреччині виявлено 2786 нових випадків інфікування коронавірусом, 69 людей померли. Загальна кількість випадків інфікування - 20921, загалом померло 425 людей. Одужало 484 людини.