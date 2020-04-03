Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Туреччині людям до 20 років заборонили виходити з дому

П'ятниця, 3 квітня 2020, 22:31
У Туреччині людям до 20 років заборонили виходити з дому

У Туреччині посилено карантинні заходи – людям молодшим 20 років заборонено виходити на вулицю, а усі інші зобов’язані носити захисні маски.

Джерело: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Ердогана: "З цієї ночі ми закриваємо в'їзд та виїзд транспортних засобів із 30-ти великих міст та провінції Зонгулдак. З опівночі ми також вводимо заборону для осіб молодше 20 років на вихід на вулицю.

Адміністративні стягнення та судові переслідування застосовуватимуться без вагань до всіх тих, хто не виконує вимоги. Я довіряю своїй нації, це не пусті слова. Ми виявляємо прояви цієї довіри на кожному кроці, який робимо. Чим краще ми дотримуємося правил, тим сильніше контролюємо ситуацію і можемо протистояти загрозі".

Що було раніше: За останню добу в Туреччині виявлено 2786 нових випадків інфікування коронавірусом, 69 людей померли. Загальна кількість випадків інфікування - 20921, загалом померло 425 людей. Одужало 484 людини.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТуреччинаЕрдоганкоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

Усі новини...
Туреччина
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
У Зеленського пояснили повернення захисників "Азовсталі": За результатами переговорів
Зеленський забрав в Україну з Туреччини захисників "Азовсталі"
Останні новини
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: Росія випустила ракети
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу
Усі новини...
Реклама: