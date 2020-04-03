У Туреччині людям до 20 років заборонили виходити з дому

1480 переглядів
П'ятниця, 3 квітня 2020, 22:31

У Туреччині посилено карантинні заходи – людям молодшим 20 років заборонено виходити на вулицю, а усі інші зобов’язані носити захисні маски.

Джерело: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Ердогана: "З цієї ночі ми закриваємо в'їзд та виїзд транспортних засобів із 30-ти великих міст та провінції Зонгулдак. З опівночі ми також вводимо заборону для осіб молодше 20 років на вихід на вулицю.

Адміністративні стягнення та судові переслідування застосовуватимуться без вагань до всіх тих, хто не виконує вимоги. Я довіряю своїй нації, це не пусті слова. Ми виявляємо прояви цієї довіри на кожному кроці, який робимо. Чим краще ми дотримуємося правил, тим сильніше контролюємо ситуацію і можемо протистояти загрозі".

Що було раніше: За останню добу в Туреччині виявлено 2786 нових випадків інфікування коронавірусом, 69 людей померли. Загальна кількість випадків інфікування - 20921, загалом померло 425 людей. Одужало 484 людини.

Теми: Туреччина Ердоган коронавірус карантин


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Коронавірус: у Туреччині зросло число смертей 1 квітня 2020, 04:38
Туреччина закриває авіасполучення з іншими країнами 28 березня 2020, 04:36
Туреччина не каратиме санкціями українців, які порушили терміни перебування - посол 22 березня 2020, 08:58
Усі новини
Головні новини
В Україні кількість хворих COVID-19 перевалила за тисячу
Міністр оборони пояснив, чому на двір приватного будинку впала ракета
Коронавірус в Італії: рівень поширення хвороби стабілізується
Суд стягнув 80 мільйонів застави Микитася державі. Тепер має заплатити ще 100 млн
Усі новини
Досвід

Як виявляють та лікують коронавірус. Розповідь української лікарки з Великої Британії

коронавірус

Чому людей зобов'язують носити маски