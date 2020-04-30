Новини 30 квітня: жінка з ножем та головою, "слуга" на Кіпрі
У Харкові затримали голу жінку з ножем і головою доньки у руках, "слуга народу" вилетів на Кіпр перед закриттям кордону та пропустив 5 засідань Ради — актуальні новини 30 квітня.
Про жінку
Поліція Харкова затримала на вулиці оголену жінку із ножем, яка тримала пакет із головою своєї 13-річної доньки — за умисне вбивство малолітньої дитини їй загрожує довічне ув’язнення.
Про "слугу" на Кіпрі
Депутат "Слуги народу" Андрій Холодов виїхав на Кіпр після заклику Зеленського повернутись додому — відтоді він не повертався та пропустив 5 засідань Ради. Журналісти "Схем" з’ясували, що нардеп із дружиною володіють маєтком поблизу узбережжя у місті Лімасол.
Пізніше Холодов заявив, що полетів на острів, бо у його сина там мала бути операція. А не повернувся, тому що перехворів на Кіпрі коронавірусом.
Водночас "слуга народу" не вказує, чи було його інфікування підтверджено лабораторними аналізами.
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