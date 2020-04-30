Новини 30 квітня: жінка з ножем та головою, "слуга" на Кіпрі

У Харкові затримали голу жінку з ножем і головою доньки у руках, "слуга народу" вилетів на Кіпр перед закриттям кордону та пропустив 5 засідань Ради — актуальні новини 30 квітня.

Про жінку

Поліція Харкова затримала на вулиці оголену жінку із ножем, яка тримала пакет із головою своєї 13-річної доньки — за умисне вбивство малолітньої дитини їй загрожує довічне ув’язнення.

Про "слугу" на Кіпрі

Депутат "Слуги народу" Андрій Холодов виїхав на Кіпр після заклику Зеленського повернутись додому — відтоді він не повертався та пропустив 5 засідань Ради. Журналісти "Схем" з’ясували, що нардеп із дружиною володіють маєтком поблизу узбережжя у місті Лімасол.

Пізніше Холодов заявив, що полетів на острів, бо у його сина там мала бути операція. А не повернувся, тому що перехворів на Кіпрі коронавірусом.

Водночас "слуга народу" не вказує, чи було його інфікування підтверджено лабораторними аналізами.

Про телеграм-канали Української правди

Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.

УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;

УП. Кляті питання — відповіді на найпоширеніші питання, стислий переказ публікацій, підсумкові новини дня.

Радимо підписатися, на обидва канали, щоб бути в курсі найголовніших подій, важливої інформації та нічого не пропустити.

Про інші важливі новини

Для Міхеіла Саакашвілі знайшли нову посаду, але голоси за його призначення віцепрем’єром у Раді були б — Арахамія.

Зеленський провів нараду з урядом, на якій попросив розробити план "правильного" завершення карантину в Україні.

В Україні зафіксовано 10 406 випадків захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 540. Внаслідок ускладнень померла 261 особа, 1238 пацієнтів одужали.

Один з найбільших музичних фестивалів України Atlas Weekend перенесли на 2021 рік у зв’язку з пандемією коронавірусу — придбані квитки будуть дійсними наступного року.

Віталій Кличко дав майстер-клас з перукарського мистецтва — столичний мер підстриг сам себе та виклав відео процесу у TikTok.