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Новости 30 апреля: женщина с ножом и головой, "слуга" на Кипре

Четверг, 30 апреля 2020, 21:56
Новости 30 апреля: женщина с ножом и головой, слуга на Кипре

В Харькове задержали голую женщину с ножом и головой дочери в руках, "слуга народа" вылетел на Кипр перед закрытием границ и пропустил 5 заседаний Рады — актуальные новости 30 апреля.

О женщине

Полиция Харькова задержала на улице обнаженную женщину с ножом, которая держала пакет с головой своей 13-летней дочери — за умышленное убийство малолетнего ребенка ей грозит пожизненное заключение.

О "слуге" на Кипре

Депутат "Слуги народа" Андрей Холодов выехал на Кипр после призыва Зеленского вернуться домой — с тех пор он не возвращался и пропустил 5 заседаний Рады. Журналисты "Схем" выяснили, что нардеп с женой владеют имением у побережья в городе Лимасол.

Позднее Холодов заявил, что полетел на остров, потому что у его сына там должна была пройти операция. А не вернулся, потому что переболел на Кипре коронавирусом.

Вместе с тем "слуга народа" не указывает, было ли его инфицирование подтверждено лабораторными анализами.

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