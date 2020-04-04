Берлін звинуватив США у "сучасному піратстві" через конфіскацію респіраторів

Влада Берліна звинуватили США в конфіскації тисяч захисних масок, за які німецька сторона вже заплатила, назвавши це "актом сучасного піратства".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Міністр внутрішніх справ Берліна Андреас Гейзель заявив, що американські чиновники перехопили в Бангкоку партію 200 000 масок, призначених для використання під час спалаху коронавірусу.

Берлін замовив респіратори класу FFP2 для поліцейських, які продовжують працювати під час кризи. Гейзель сказав, що Берлін придбав маски у американської компанії, але вони були виготовлені в Китаї.

"Навіть у часи глобальної кризи ми не повинні керуватися методами Дикого Заходу", - сказав Гейзель, закликаючи федеральний уряд Німеччини чинити тиск на США, щоб вони дотримувалися міжнародних правила.

Глава парламентської групи СДПН Рольф Мютзеніч заявив, що конфіскація була "незаконною", і закликав з'ясувати обставини інциденту.

"Не можна використовувати незаконні методи при придбанні захисних масок. Це особливо вірно для партнерів ... навіть якщо їх не вистачає. Якщо повідомлення про такі події підтвердяться, федеральний уряд повинен вирішити цю проблему і закликати до наслідків", - сказав він.

Американській компанії, що виробляє респіратори 3М, було заборонено експортувати свою медичну продукцію в інші країни відповідно до закону часів Корейської війни, на який послався президент Дональд Трамп.

У п'ятницю Трамп заявив, що використовує Закон про оборонну промисловість, щоб вимагати від американських компаній надавати більше медичних препаратів для задоволення внутрішнього попиту.

Нагадаємо, у Німеччині кількість загиблих від коронавірусної хвороби досягла 1017 осіб, з них 145 померли протягом останньої доби.

Кількість підтверджених випадків захворювання протягом останньої доби зросла на 6714, до 79 696.

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