Бюджет проблемного медзакладу на Тернопільщині збільшать на 400 мільйонів - Ляшко

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Субота, 4 квітня 2020, 19:00

Бюджет медзакладу у Тернопільській області, де виникли проблеми з найбільшою кількістю лікарів, заражених на COVID-19 та невиплатою зарплат, збільшився на 400 мільйонів гривень.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко на селекторній нараді щодо боротьби з поширенням коронавірусу за участю президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба ОПУ

Деталі: За словам Ляшка, гроші на виплати зарплат "було знайдено, і вже скоро їх почнуть виплачувати". 

Дослівно: "Ляшко також спростував фейки щодо зменшення видатків на місцевий медзаклад через зміну фінансування. Головний санітарний лікар повідомив медикам, що відтепер їхній бюджет збільшився на 400 мільйонів гривень", - зазначили в ОПУ. 

Пряма мова Зеленського: "Ми отримали неймовірно багато звернень за останні кілька днів. Ми знали, що українська медична система не повністю готова до таких викликів, як епідемія.  ... Ми не зробимо її ідеальною за місяць чи півроку. Але я наполягаю, щоб лікарям і медичним закладам була приділена особлива увага ... Звернення повинні перевірятися, на них потрібно реагувати. Ситуацію в медицині треба терміново налагоджувати". 

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Нагадаємо,

  • 3 квітня у Монастириському районі Тернопільської області зафіксували 95 осіб, заражених COVID-19. Серед них 37 - медперсонал (11 лікарів, 26 медсестер та фельдшерів).

Українська правда
Теми: коронавірус Зеленський медицина здоров'я


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