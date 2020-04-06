"Плівки" Єрмака: Корнієнко розповів, про що Зеленський говорив зі "слугами народу"

Голова партії "Слуга народу", перший заступник голови однойменної фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко розповів, що на зустрічі фракції з президентом Володимиром Зеленським щодо так званих "плівок з братом Єрмака", останній заперечив, що члени його команди торгують посадами.

Джерело: інтерв’ю Корнієнка РБК-Україна

Пряма мова: "Президент зробив дуже правильний акцент: він і вся наша команда – чесна і нічим таким ми не займаємося, і сама постановка питання, що ми повинні в чомусь виправдовуватися – вона несправедлива.

Очевидно, що ніяких недоторканних немає, і нехай силовики розслідують: хто винен у цій ситуації – того нехай і садять, якщо є за що. Позиція фракції і партії повністю збігається з цим.

Андрій Єрмак (керівник Офісу президента, – ред.) в черговий раз аргументовано підтвердив, що він відношення до озвученого на плівках не мав. Розкрив деякі подробиці особистої історії – не вважаю, що це необхідно публічно розкривати".

Деталі: Також, за словами Корнієнка, на зустрічі говорили про те, що силовикам ніяких вказівок не робилося, "і що шість людей від СБУ на врученні повістки Гео Леросу – це ексцес виконавця".

Водночас голова партії відзначив, що вся ця історія вплине на фракцію.

Наразі він чекає, щоб ця справа перейшла "у площину розслідування": щоб правоохоронці "серйозно включилися", а усі фігуранти ходили на допити і давали свідчення.

Говорячи про самого члена "Слуги народу" Гео Лероса, який опублікував скандальні плівки з братом Єрмака, Корнієнко вказав, що йому Не всі пости нардепа подобаються як людині і його однопартійцю, бо "там є вже і особисті нападки на Андрія Єрмака".

Разом з тим на питання, чи діє Лерос самостійно, голова СН висловив думку, що "кожен політик… так чи інакше самостійний, як мінімум, у виборі своїх політичних партнерів і джерел інформації".

Корнієнко підсумував, що у Лероса був вибір: тихо віднести записи правоохоронцям чи зробити це публічно.

Що було раніше: 3 квітня народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос, який оприлюднив відеозаписи з братом голови ОПУ, прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.

Читайте також: "Любі друзі" Зеленського. Перший корупційний скандал Зе!команди

Передісторія: