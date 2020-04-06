"Плівки" Єрмака: Корнієнко розповів, про що Зеленський говорив зі "слугами народу"

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Понеділок, 6 квітня 2020, 11:35

Голова партії "Слуга народу", перший заступник голови однойменної фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко розповів, що на зустрічі фракції з президентом Володимиром Зеленським щодо так званих "плівок з братом Єрмака", останній заперечив, що члени його команди торгують посадами.

Джерело: інтерв’ю Корнієнка РБК-Україна

Пряма мова: "Президент зробив дуже правильний акцент: він і вся наша команда – чесна і нічим таким ми не займаємося, і сама постановка питання, що ми повинні в чомусь виправдовуватися – вона несправедлива.

Очевидно, що ніяких недоторканних немає, і нехай силовики розслідують: хто винен у цій ситуації – того нехай і садять, якщо є за що. Позиція фракції і партії повністю збігається з цим.

Андрій Єрмак (керівник Офісу президента, – ред.) в черговий раз аргументовано підтвердив, що він відношення до озвученого на плівках не мав. Розкрив деякі подробиці особистої історії – не вважаю, що це необхідно публічно розкривати".

Деталі: Також, за словами Корнієнка, на зустрічі говорили про те, що силовикам ніяких вказівок не робилося, "і що шість людей від СБУ на врученні повістки Гео Леросу – це ексцес виконавця".

Водночас голова партії відзначив, що вся ця історія вплине на фракцію.

Наразі він чекає, щоб ця справа перейшла "у площину розслідування": щоб правоохоронці "серйозно включилися", а усі фігуранти ходили на допити і давали свідчення.

Говорячи про самого члена "Слуги народу" Гео Лероса, який опублікував скандальні плівки з братом Єрмака, Корнієнко вказав, що йому Не всі пости нардепа подобаються як людині і його однопартійцю, бо "там є вже і особисті нападки на Андрія Єрмака".

Разом з тим на питання, чи діє Лерос самостійно, голова СН висловив думку, що "кожен політик… так чи інакше самостійний, як мінімум, у виборі своїх політичних партнерів і джерел інформації".  

Корнієнко підсумував, що у Лероса був вибір: тихо віднести записи правоохоронцям чи зробити це публічно.

Що було раніше: 3 квітня народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос, який оприлюднив відеозаписи з братом голови ОПУ, прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.

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Передісторія:

  • Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
  • Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
  • Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками". У свою чергу ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса.
  • Згодом юридична компанія "Міллер", яка захищає Лероса, повідомила, що після публікації "плівок" правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень.  
  • Сам Денис Єрмак заявив, що як громадянин вільний зустрічатися з ким завгодно і обговорювати, що завгодно, і те, що його брат чиновник, не повинне обмежувати його права.

Теми: Слуга народу Андрій Єрмак Зеленський Гео Лерос


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