У США зареєстрували майже 370 тисяч випадків зараження COVID-19

131 перегляд
Вівторок, 7 квітня 2020, 06:11

У Сполучених Штатах підтвердили 367 507 випадків інфікування коронавірусом, із них 10 923 особи померли та 19 828 людей вилікувались.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: За минулу добу у країні від ускладнень хвороби померли 1255 осіб. За цей же час там виявили 30331 нових випадків зараження. 

Найбільше летальних випадків зареєстрували у Нью-Йорку – 3485 жертв.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: США коронавірус епідемія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Помпео розповів, про що говорили із Зеленським 7 квітня 2020, 05:29
Кількість загиблих від коронавірусу в США перевищила 10000 6 квітня 2020, 22:15
Зеленський подякував Помпео за гроші для боротьби з COVID-19 6 квітня 2020, 19:04
Усі новини
Головні новини
На Буковині за день виявили 28 випадків коронавірусу, 6 – у медпрацівників
Поліція почала карати людей без масок
Хворий на Covid прем'єр Британії потрапив у реанімацію
Разумков анонсував нову позачергову Раду і назвав можливі дати
Усі новини
поради

7 правил, які допоможуть розмежувати будні та вихідні в період карантину

Освіта

ЗНО з англійської мови: онлайн-підготовка, аналіз завдань та поради від репетиторів