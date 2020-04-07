У США зареєстрували майже 370 тисяч випадків зараження COVID-19

У Сполучених Штатах підтвердили 367 507 випадків інфікування коронавірусом, із них 10 923 особи померли та 19 828 людей вилікувались.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: За минулу добу у країні від ускладнень хвороби померли 1255 осіб. За цей же час там виявили 30331 нових випадків зараження.

Найбільше летальних випадків зареєстрували у Нью-Йорку – 3485 жертв.

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