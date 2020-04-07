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В США зарегистрировали почти 370 тысяч случаев заражения COVID-19

Вторник, 7 апреля 2020, 06:11

В Соединенных Штатах подтвердили 367 507 случаев инфицирования коронавирусом, из них 10 923 человека умерли и 19 828 – вылечились.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: За минувшие сутки в стране от осложнений болезни умерли 1255 человек. За это же время там обнаружили 30 331 новых случаев заражения.

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Нью-Йорке – 3485 жертв.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: СШАкоронавирусэпидемия
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