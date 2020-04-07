Глава МОЗ Франції: пік епідемії ще не досягнутий, послаблювати карантин зарано

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Вівторок, 7 квітня 2020, 11:48

Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран проти послаблення карантину незважаючи на зменшення темпів зростання кількості нових хворих.

Про це він сказав в ефірі BFMTV,  повідомляє "Європейська правда".

"Пік епідемії ще не досягнутий" – сказав Веран, додавши, що епідемія коронавірусу у Франції все ще знаходиться в "фазі загострення".

"Вчора ми нарахували 94 додаткових госпіталізації важких пацієнтів, ця цифра скорочується, госпіталізованих пацієнтів все ще більше, ніж пацієнтів, які виходять з лікарні", - підкреслив він.

Тому для подальшого скорочення кількості людей, які постраждали від Covid-19, суворе дотримання карантину є " більш необхідним, ніж коли-небудь досі", наполягає міністр охорони здоров'я.

"Ми ще не закінчили наші зусилля, але вони вже приносять результати. Однак і після досягнення піку не потрібно буде відразу розслаблятися", - переконує він.

Всього з 1 березня у Франції від коронавірусу загинули 8 911 осіб. 6 494 з них померли в лікарнях, у тому числі 605 за останні 24 години, що є найвищим показником з початку епідемії.

Нагадаємо, уряд Чехії вирішив послабити деякі обмеження, запроваджені для боротьби з поширенням коронавірусу.

Теми: Франція карантин


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