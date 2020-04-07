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Поліція перевірила, хто пошкодив виставку музею Революції Гідності в Києві

Вівторок, 7 квітня 2020, 13:34
Поліція перевірила, хто пошкодив виставку музею Революції Гідності в Києві

Правоохоронці після проведеної перевірки заявили, що експозицію виставки Національного музею Революції Гідності на майдані Незалежності в Києві ніхто не псував, а пошкоджена вона була вітром.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно: "Співробітники Шевченківського управління поліції переглянули та проаналізували записи з вуличних камер спостереження, на яких видно, що ніхто елементи виставки не псував, а плакати були просто пошкоджені вітром".

Деталі: У поліції додали, що із відповідними заявами про пошкодження виставки адміністрація музею до правоохоронців не зверталась.

Що було раніше: 6 квітня на сторінці Національного музею Революції Гідності в Facebook з’явилось повідомлення, що у ніч на 6 квітня невідомі зіпсували виставку "Століття нескорених" на майдані Незалежності в Києві присвячену боротьбі українців за свободу і гідність у різні історичні періоди. Було пошкоджено кілька плакатів.

Повідомлялось, що музей підготував заяву в поліцію.

"Українська правда" у Threads

Теми: музеїКиїв
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