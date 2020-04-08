Погода робитиме українцям "круть-верть"

9 квітня погоду в Україні визначатиме антициклон Loris, який втримає сонячну суху погоду в усіх областях.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Деталі: Вітер очікується переважно південно-західний, невеликий, максимум помірний.

Температура повітря найближчої ночі +3+9 градусів, завтра вдень досягне +15+22 градусів.

У Києві четвер очікується сонячним, сухим, із прохолодною ніччю, +4+7 градусів, та дуже теплим, до +20 градусів, днем.

10-го квітня до України наблизиться холодний атмосферний фронт, який притягне із собою дощі та невелике похолодання у західних та північних областях України.

За словами Діденко, потім знову потепліє, а 14-15 квітня приженуть ще дощі і вже похолодає сильніше. Але з 16-го квітня - чергове потепління.

Пряма мова: "Така синоптична ситуація "круть-верть" може зробити й з нашими головами такий самий "круть-верть", тому будьте до цього готовими".