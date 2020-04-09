В МЗС розповіли, скільки українців хворіють на коронавірус

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Четвер, 9 квітня 2020, 01:11

17 українців за кордоном одужали від нового коронавірусу, отримують лікування – 175 українця.

Джерело: МЗС

Деталі: Українські громадяни лікуються в Італії, (121 людина), Греції (22), Польщі (4), Австріі (3), Німеччині (4) та в інших країнах.

У рамках системи "Захист" додому повернулись 14 325 наших громадян.

Кількість померлих від ускладнень українців не змінилась – 5 осіб.

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Теми: коронавірус


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