В МЗС рассказали, сколько украинцев болеют коронавирусом
Четверг, 9 апреля 2020, 01:11
За рубежом 17 украинцев выздоровели от коронавирусной инфекции, получают лечение – 175 граждан.
Источник: МИД
Детали: Украинские граждане лечатся в Италии, (121 человек), Греции (22), Польше (4), Австрии (3), Германии (4) и в других странах.
В рамках системы "Защита" домой вернулись 14 325 наших граждан.
Количество умерших от осложнений украинцев не изменилось – 5 человек.
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