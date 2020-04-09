В МЗС рассказали, сколько украинцев болеют коронавирусом

За рубежом 17 украинцев выздоровели от коронавирусной инфекции, получают лечение – 175 граждан.

Источник: МИД

Детали: Украинские граждане лечатся в Италии, (121 человек), Греции (22), Польше (4), Австрии (3), Германии (4) и в других странах.

В рамках системы "Защита" домой вернулись 14 325 наших граждан.

Количество умерших от осложнений украинцев не изменилось – 5 человек.

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