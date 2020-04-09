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США репатріювали більше 50 000 громадян

Четвер, 9 квітня 2020, 01:52
США репатріювали більше 50 000 громадян

США репатріювали більше 50 000 американців зі всього світу.

Джерело: Держсекретар США Майк Помпео, передає CNN

Пряма мова: "З 29 січня ми повернули понад 50 000 громадян США назад в їхні будинки. З більш ніж 90 країн. Більше 490 рейсів назад до Сполучених Штатів з усього світу. Масштаб наших зусиль по репатріації не має аналогів в нашій історії".

Деталі: Помпео додав, що в різних частинах світу, як і раніше є громадяни США, і що Державний департамент продовжить роботу з повернення людей додому.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • У світі з 1 500 830 випадків захворювання 317 855 осіб одужала та 87 706 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10:00  8 квітня в Україні підтверджено 1668 випадків COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусСША
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