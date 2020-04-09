США репатріювали більше 50 000 громадян

США репатріювали більше 50 000 американців зі всього світу.

Джерело: Держсекретар США Майк Помпео, передає CNN

Пряма мова: "З 29 січня ми повернули понад 50 000 громадян США назад в їхні будинки. З більш ніж 90 країн. Більше 490 рейсів назад до Сполучених Штатів з усього світу. Масштаб наших зусиль по репатріації не має аналогів в нашій історії".

Деталі: Помпео додав, що в різних частинах світу, як і раніше є громадяни США, і що Державний департамент продовжить роботу з повернення людей додому.

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