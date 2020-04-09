США репатріювали більше 50 000 громадян
Четвер, 9 квітня 2020, 01:52
США репатріювали більше 50 000 американців зі всього світу.
Джерело: Держсекретар США Майк Помпео, передає CNN
Пряма мова: "З 29 січня ми повернули понад 50 000 громадян США назад в їхні будинки. З більш ніж 90 країн. Більше 490 рейсів назад до Сполучених Штатів з усього світу. Масштаб наших зусиль по репатріації не має аналогів в нашій історії".
Деталі: Помпео додав, що в різних частинах світу, як і раніше є громадяни США, і що Державний департамент продовжить роботу з повернення людей додому.
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Нагадаємо:
- У світі з 1 500 830 випадків захворювання 317 855 осіб одужала та 87 706 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
- За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10:00 8 квітня в Україні підтверджено 1668 випадків COVID-19.