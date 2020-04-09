МАУ потрібен місяць на вихід з авралу: 27 тисяч звернень щодо скасованих рейсів

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Четвер, 9 квітня 2020, 11:07

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" планує через місяць вийти в нормальний режим діалогу з пасажирами.

Джерело: президент авіакомпанії Євген Дихне в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Скільки пасажирських запитів зараз задоволено, точної цифри не скажу. У нас з моменту закриття польотів у черзі перебуває близько 27 тисяч звернень. І практично така ж кількість надходила на комунікаційні майданчики МАУ в перші дні цього періоду".

Деталі: За словами Дихне, додаткова складність з обробкою пасажирських запитів полягає в тому, що МАУ змушена в умовах карантину відмовитися від звичної роботи через колл-центри.

Компанія перейшла в режим листування з пасажирами електронною поштою і в месенджерах.

Листуванням в авіакомпанії займається сумарно до 150 осіб. В один робочий день це число коливається від 60 до 110, оскільки такі співробітники працюють віддалено. Тоді як у голосових комунікаціях колл-центру в авіакомпанії працювало одночасно на піку до 600 людей.

Пряма мова: "Сьогодні ми обробляємо до двох тисяч звернень на добу, але це все ще в десятки разів менше, ніж надходить. Я думаю, що нам знадобиться ще місяць роботи для того, щоб вийти в нормальний режим діалогу з пасажирами, а не авральний. Тому що листування, звичайно ж, більш тривалий процес, ніж голосові комунікації".

Додатково: Раніше в соціальних мережах пасажири неодноразово скаржилися на те, що їм складно зв'язатися з авіакомпанією з питань отримання компенсації за квитки на скасовані рейси.

Теми: авіа


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