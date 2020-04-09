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МАУ нужен месяц на выход из аврала: 27 тысяч обращений по отмененным рейсам

Четверг, 9 апреля 2020, 11:07
МАУ нужен месяц на выход из аврала: 27 тысяч обращений по отмененным рейсам

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" планирует через месяц выйти в нормальный режим диалога с пассажирами.

Источник: президент авиакомпании Евгений Дыхне в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Сколько пассажирских запросов сейчас удовлетворено, точной цифры не скажу. У нас с момента закрытия полетов в очереди находится порядка 27 тысяч обращений. И практически такое же количество поступало на коммуникационные площадки МАУ в первые дни этого периода".

Детали: По словам Дыхне, дополнительная сложность с обработкой пассажирских запросов заключается в том, что МАУ вынуждена в условиях карантина отказаться от привычной работы через колл-центры.

Компания перешла в режим переписки с пассажирами по электронной почте и в мессенджерах.

Перепиской в авиакомпании занимается суммарно до 150 человек. В один рабочий день это число колеблется от 60 до 110, поскольку такие сотрудники работают удаленно. Тогда как в голосовых коммуникациях в колл-центре у авиакомпании работало одновременно на пике до 600 человек.

Прямая речь: "Сегодня мы обрабатываем до двух тысяч обращений в сутки, но это все еще в десятки раз меньше, чем поступает. Я думаю, что нам понадобится еще месяц работы для того, чтобы выйти в нормальный режим диалога с пассажирами, а не авральный. Потому что переписка, конечно же, более длительный процесс, чем голосовые коммуникации".

Дополнительно: Ранее в соцсетях пассажиры неоднократно жаловались на то, что им сложно связаться с авиакомпанией по вопросам получения компенсации за билеты на отмененные рейсы.

Темы: авиа
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