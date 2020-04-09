Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президентські вибори в Польщі: Дуда може виграти у першому турі

Четвер, 9 квітня 2020, 13:32

Президент Польщі Анджей Дуда переміг би у першому турі президентських виборів, якби голосування відбулося цієї неділі. 

Про це свідчить опитування IBRiS для Onet.pl, повідомляє "Європейська правда". 

За чинного президента Польщі готові проголосувати 52,9% опитаних респондентів.

Голова Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш - другий з 12,6% голосів. Кандидатка від найбільшої опозиційної партії Малгожата Кідава-Блонська - лише третя з 11,4%.

36,8% відсотка опитаних готові взяти участь у виборах. 

Президентські вибори в Польщі мають відбутися 10 травня. Опозиційні політики стверджують, що голосування слід перенести через поширення пандемії коронавірусу. 

Партія влади "Право і справедливість" виступає за заочне голосування і стверджує, що його можна провести безпечно. 

Читайте детальніше: Всупереч епідемії: чому Польща не хоче переносити президентські вибори

Теми: Польща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Польща
Польща погрожує "закрити" кордон з Україною, якщо ЄС не продовжить зернову заборону
Перевізників попередили про блокування одного з найбільших пунктів пропуску на кордоні з Польщею
У Польщі викрили агентів РФ, які збиралися підривати потяги з допомогою для України – ЗМІ
Останні новини
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
Усі новини...
Реклама: