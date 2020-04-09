Президентські вибори в Польщі: Дуда може виграти у першому турі

Президент Польщі Анджей Дуда переміг би у першому турі президентських виборів, якби голосування відбулося цієї неділі.

Про це свідчить опитування IBRiS для Onet.pl, повідомляє "Європейська правда".

За чинного президента Польщі готові проголосувати 52,9% опитаних респондентів.

Голова Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш - другий з 12,6% голосів. Кандидатка від найбільшої опозиційної партії Малгожата Кідава-Блонська - лише третя з 11,4%.

36,8% відсотка опитаних готові взяти участь у виборах.

Президентські вибори в Польщі мають відбутися 10 травня. Опозиційні політики стверджують, що голосування слід перенести через поширення пандемії коронавірусу.

Партія влади "Право і справедливість" виступає за заочне голосування і стверджує, що його можна провести безпечно.

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