Роль Росії на Донбасі: думки жителів Донецької і Луганської областей різняться

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Четвер, 9 квітня 2020, 16:03

Серед жителів Донецької області 75% вважають, що Росія є активною стороною конфлікту на Донбасі, водночас таку думку поділяють лише 46% жителів Луганської області.

Джерело: опитування фонду "Демініціативи" імені Ілька Кучеріва та центру політичної соціології 18 лютого - 2 березня

Дослівно: "Думки представників двох досліджених областей щодо включеності Російської Федерації у конфлікт на Донбасі помітно різняться.

Якщо серед донецьких респондентів 3/4 вважають РФ стороною цього конфлікту (а 12% не вважають так), то серед луганських респондентів лише 47% поділяють відповідну думку, а 39% – не поділяють".

Деталі: При цьому порівняно з опитуванням кінця 2018 року в Донецькій області частка тих, хто вважає Росію стороною конфлікту, зросла з 57% до 76%, а частка тих, хто так не вважає, зменшилася з 23% до 12%.

 

У Луганській області рівень визнання участі Росії у конфлікті зріс з 41% до 47%, але водночас збільшився (з 31% до 39%) відсоток тих, хто не визнає такої участі.

 

Опитування проводилося в Донецькій та Луганській областях фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центром політичної соціології (із залученням мережі фірми "Юкрейніан Соціолоджі Сервіс") протягом 18 лютого – 2 березня 2020 року.

У кожній з областей було опитано по 500 респондентів (за винятком окупованих територій).

Похибка вибірка не перевищує 3,5%.

Опитування проводилося за фінансової підтримки посольства Великої Британії.

Українська правда
Теми: війна Донбас опитування Донецька область Луганська область


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