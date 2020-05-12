Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з політичними радниками лідерів держав-учасниць Нормандського формату.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: Сторони приділили окрему увагу питанням безпеки, досягнення режиму сталого й всеосяжного припинення вогню та доступу СММ ОБСЄ на непідконтрольні Україні території Донбасу.

Також обговорили підготовку до майбутньої відеоконференції Тристоронньої контактної групи, де Україна матиме суттєво розширене представництво, включно з віце-прем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, заступниками міністрів та народними депутатами – головами профільних комітетів Верховної Ради.

Пряма мова Єрмака: "Вважаю, що розширення та підвищення рівня представництва у ТКГ допоможе вдосконалити режим припинення вогню. Саме тому вже на наступній відеоконференції ТКГ Україна буде представлена заступником міністра оборони".

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