Все разделы
Укр / Рус

Ермак пообщался с советниками лидеров ТКГ

Вторник, 12 мая 2020, 20:40

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров государств-участников Нормандского формата.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Детали: Стороны уделили особое внимание вопросам безопасности, достижения режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и доступа СММ ОБСЕ на неподконтрольную Украине территорию Донбасса.

Также обсудили подготовку к будущей видеоконференции Трехсторонней контактной группы, где Украина будет иметь существенно расширенное представительство, включая вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, заместителей министров и народных депутатов - председателей профильных комитетов Верховной Рады.

Прямая речь Ермака: "Считаю, что расширение и повышение уровня представительства в ТКГ поможет усовершенствовать режим прекращения огня. Именно поэтому уже на следующей видеоконференции ТКГ Украина будет представлена ​​заместителем министра обороны".

Предыстория:

  • 25 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске планировалось создать Консультативный совет с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (оккупированных пророссийскими силами территорий). Идея принадлежала руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.
  • Патриотическая общественность была возмущена. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что создание "консультативного совета" с представителями ОРДЛО противоречит интересам Украины.
  • Ни 25-го, ни 26-го марта Консультативный совет не создали. Россия обвинила Украину в отказе от Консультативного совета.
  • Общественный совет при МИД предложил альтернативный сценарий создания "консультативного совета" по Донбассу: назначить ее членов без формального согласования с оккупационной администрацией в Донецке и Луганске. По его мнению, это позволило бы избежать скрытого признания так называемых "Л / ДНР".
  • 30 апреля во время встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" вопрос работы "Консультативного совета" поднимал только министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Украинская правда
Темы: нормандский форматАндрей Ермакбоевые действияДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

Работаем, чтобы через 10 дней транспорт возобновил работу – министр

Врач выписал из больницы 15 больных COVID-19 в Кривом Роге – горсовет

Нападения на медиков в Киеве: избит водитель "скорой", ограблены сотрудницы медцентра

"Укрзализныця" разработала план выхода электричек из карантина

дополнено Пресс-секретаря Путина заразился коронавирусом: принес с работы

Авиакомпании вводят украинцев в заблуждение, анонсируя полеты после 22 мая – МИУ

Все главные новости...
нормандский формат
Ермак предложил Германии, Франции и России перезагрузить переговоры в Минске
"Другой России у нас нет": Кулеба рассказал о перспективах нормандского саммита
О Консультативном совете Донбасса на "нормандской" встрече упоминал лишь Лавров
Последние новости
20:40
Ермак пообщался с советниками лидеров ТКГ
20:31
Премьер хочет расследовать массовую выдачу "Укрэнерго" разрешений на присоединение к энергосети
20:29
Церкви Греции снова откроются для верующих с 17 мая
20:28
Официальный курс гривни укрепился
20:25
В Италии немного выросло суточное количество новых заражений коронавирусом
20:11
Экс-замглавы Одесской ОГА заявил, что его уволили как "порошенковского"
20:06
"Это даже не нужно обсуждать": Шмыгаль пообещал не повышать тарифы на электроэнергию
19:55
Facebook удалил миллионы постов, связанных с COVID-19
19:44
В Киеве возобновят работу еще 29 агропродовольственных рынков
19:35
В МВД говорят, что слитые в сеть персональные данные - компиляция из разных баз
Все новости...