Саакашвили ушел в онлайн искать реформаторов
Четверг, 14 мая 2020, 14:48
Председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили объявил о наборе "команды реформаторов" и разместил в Facebook форму для участия в конкурсе.
Источник: Facebook-страница Саакашвили
Детали: Саакашвили призвал всех желающих присоединиться к "команде реформаторов" и заполнить анкету до 23:00 18 мая, ведь уже с 19 мая начнутся собеседования с потенциальными кандидатами на должности.
Среди обязательных критериев к кандидатам в Саакашвили указывают:
- владение английским языком на уровне выше среднего или свободное;
- опыт работы по специальности от 5-ти лет;
- наличие рекомендации с предыдущего места работы;
- запись короткого видео в этой форме.
Взамен в Раде реформ предлагают: "интересную работу, рыночный уровень заработной платы, офис в центре Киева и возможность быстрого профессионального роста".
Что было раньше: 7 мая президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
Предыстория:
- В июле 2017-го Петр Порошенко лишил бывшего президента Грузии и бывшего руководителя Одесской областной госадминистрации Михэила Саакашвили украинского гражданства, после чего его выдворили в Польшу.
- В мае 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.
- 22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам – и Саакашвили согласился.
- В Грузии заявили, что она до сих пор требует экстрадиции Саакашвили, поэтому его назначение в украинское правительство ухудшит отношения с Украиной. Также там готовы были вызвать посла из Украины.
- Саакашвили не удалось сразу убедить большинство фракции "Слуга народа" проголосовать за назначение его вице-премьером. Позже он говорил депутатам уже о позиции советника Зеленского.
Украинская правда