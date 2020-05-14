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Саакашвили ушел в онлайн искать реформаторов

Четверг, 14 мая 2020, 14:48
Саакашвили ушел в онлайн искать реформаторов

Председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили объявил о наборе "команды реформаторов" и разместил в Facebook форму для участия в конкурсе.

Источник: Facebook-страница Саакашвили

Детали: Саакашвили призвал всех желающих присоединиться к "команде реформаторов" и заполнить анкету до 23:00 18 мая, ведь уже с 19 мая начнутся собеседования с потенциальными кандидатами на должности.

Список указанных вакансий
Список указанных вакансий

Среди обязательных критериев к кандидатам в Саакашвили указывают:

  • владение английским языком на уровне выше среднего или свободное;
  • опыт работы по специальности от 5-ти лет;
  • наличие рекомендации с предыдущего места работы;
  • запись короткого видео в этой форме.

Взамен в Раде реформ предлагают: "интересную работу, рыночный уровень заработной платы, офис в центре Киева и возможность быстрого профессионального роста".

Что было раньше: 7 мая президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Предыстория:

  • В июле 2017-го Петр Порошенко лишил бывшего президента Грузии и бывшего руководителя Одесской областной госадминистрации Михэила Саакашвили украинского гражданства, после чего его выдворили в Польшу.
  • В мае 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.
  • 22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам – и Саакашвили согласился.
  • В Грузии заявили, что она до сих пор требует экстрадиции Саакашвили, поэтому его назначение в украинское правительство ухудшит отношения с Украиной. Также там готовы были вызвать посла из Украины.
  • Саакашвили не удалось сразу убедить большинство фракции "Слуга народа" проголосовать за назначение его вице-премьером. Позже он говорил депутатам уже о позиции советника Зеленского.

Украинская правда

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Темы: Саакашвилиреформы
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