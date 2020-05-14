Все разделы
Укр / Рус

Саакашвили ушел в онлайн искать реформаторов

Четверг, 14 мая 2020, 14:48

Председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили объявил о наборе "команды реформаторов" и разместил в Facebook форму для участия в конкурсе.

Источник: Facebook-страница Саакашвили

Детали: Саакашвили призвал всех желающих присоединиться к "команде реформаторов" и заполнить анкету до 23:00 18 мая, ведь уже с 19 мая начнутся собеседования с потенциальными кандидатами на должности.

Список указанных вакансий
Список указанных вакансий

Среди обязательных критериев к кандидатам в Саакашвили указывают:

  • владение английским языком на уровне выше среднего или свободное;
  • опыт работы по специальности от 5-ти лет;
  • наличие рекомендации с предыдущего места работы;
  • запись короткого видео в этой форме.

Взамен в Раде реформ предлагают: "интересную работу, рыночный уровень заработной платы, офис в центре Киева и возможность быстрого профессионального роста".

Что было раньше: 7 мая президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Предыстория:

  • В июле 2017-го Петр Порошенко лишил бывшего президента Грузии и бывшего руководителя Одесской областной госадминистрации Михэила Саакашвили украинского гражданства, после чего его выдворили в Польшу.
  • В мае 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.
  • 22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам – и Саакашвили согласился.
  • В Грузии заявили, что она до сих пор требует экстрадиции Саакашвили, поэтому его назначение в украинское правительство ухудшит отношения с Украиной. Также там готовы были вызвать посла из Украины.
  • Саакашвили не удалось сразу убедить большинство фракции "Слуга народа" проголосовать за назначение его вице-премьером. Позже он говорил депутатам уже о позиции советника Зеленского.

Украинская правда
Темы: Саакашвилиреформы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Львов готовит новые послабления карантина – работу ТЦ и поликлиник

фотоКак в Голливуде: на Закарпатье контрабандисты бежали тремя машинами, пришлось стрелять по колесам

фото Стало известно имя бойца, убитого снайпером на Донбассе

Кличко о коронавирусе: Новости не очень, плюс 52 больных и 2 жертвы

Криклий опубликовал 3 этапа выхода транспорта из карантина

Гладковскому обновили подозрение: сумма нанесенного ущерба выросла на 7 млн

Все главные новости...
Саакашвили
Посол Грузии говорил о Саакашвили в МИД Украины перед возвращением в Тбилиси
Саакашвили говорит, что его с самого начала хотели назначить не вицепремьером
Зеленский объяснил, зачем ему Саакашвили и чего конкретно от него ждет
Последние новости
14:57
На Донбассе во время занятий погибли двое военных
14:48
Саакашвили ушел в онлайн искать реформаторов
14:47
Государственных земель меньше чем на бумаге, цифры брались с потолка — глава Госгеокадастра
14:44
Правительство Франции анонсировало "план Маршалла" для туристической отрасли
14:43
Утечка данных: Полиция не обнаружила фактов кибератак на "Дию"
14:41
Лукашенко пожаловался на дорогой российский газ: вдвое дороже, чем для Германии
14:40
Полмиллиона человек умерли, так и не воспользовавшись правом продать землю — Госгеокадастр
14:32
Зеленский: Нужно открыть непродовольственные рынки
14:30
Курс валют: "черный" рынок, межбанк, обменники
14:21
Кулеба о визите переговорщика Кремля в Берлин: Нет никаких игр за спиной Киева
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!