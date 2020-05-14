Саакашвили ушел в онлайн искать реформаторов

Председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили объявил о наборе "команды реформаторов" и разместил в Facebook форму для участия в конкурсе.

Источник: Facebook-страница Саакашвили

Детали: Саакашвили призвал всех желающих присоединиться к "команде реформаторов" и заполнить анкету до 23:00 18 мая, ведь уже с 19 мая начнутся собеседования с потенциальными кандидатами на должности.

Список указанных вакансий

Среди обязательных критериев к кандидатам в Саакашвили указывают:

владение английским языком на уровне выше среднего или свободное;

опыт работы по специальности от 5-ти лет;

наличие рекомендации с предыдущего места работы;

запись короткого видео в этой форме.

Взамен в Раде реформ предлагают: "интересную работу, рыночный уровень заработной платы, офис в центре Киева и возможность быстрого профессионального роста".

Что было раньше: 7 мая президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Предыстория: