Новини 15 травня: спалах СOVID-19 в інтернаті, масове тестування
У Києві спалах коронавірусу в інтернаті для дівчат, масове тестування на антитіла до СOVID-19 в Україні можуть почати вже наступного тижня — актуальні новини 15 травня.
Про спалах в інтернаті
У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат у Києві спалах коронавірусу, там виявили 81 хворого на COVID-19 — 53 вихованок віком від 7 до 35 років, а також 28 осіб з персоналу.
Вірус занесла молодша медсестра однієї з груп. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що такі інтернати працюють у закритому режимі й крім персоналу їх ніхто не відвідує.
Про тестування
МОЗ України готується затвердити алгоритм масової ІФА-діагностики для виявлення антитіл до коронавірусної інфекції COVID-19.
Мета подібного тестування — виявити тих, хто перехворів на коронавірус. Людина, в якої є антитіла, має відповідний імунітет і не є вразливою до захворювання.
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