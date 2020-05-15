Новости 15 мая: вспышка СOVID-19 в интернате, массовое тестирование

В Киеве вспышка коронавируса в интернате для девушек, массовое тестирование на антитела к СOVID-19 в Украине могут начать уже на следующей неделе — актуальные новости 15 мая.

О вспышке в интернате

В Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве вспышка коронавируса, там обнаружили 81 больного COVID-19 — 53 воспитанниц в возрасте от 7 до 35 лет, а также 28 человек из персонала.

Вирус занесла младшая медсестра одной из групп. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что такие интернаты работают в закрытом режиме и кроме персонала их никто не посещает.

О тестировании

Минздрав Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.

Цель подобного тестирования — обнаружить тех, кто переболел коронавирусом. Человек, у которого есть антитела, имеет соответствующий иммунитет и неуязвим к заболеванию.

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