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Новости 15 мая: вспышка СOVID-19 в интернате, массовое тестирование

Пятница, 15 мая 2020, 22:18
Новости 15 мая: вспышка СOVID-19 в интернате, массовое тестирование

В Киеве вспышка коронавируса в интернате для девушек, массовое тестирование на антитела к СOVID-19 в Украине могут начать уже на следующей неделе — актуальные новости 15 мая.

О вспышке в интернате

В Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве вспышка коронавируса, там обнаружили 81 больного COVID-19 — 53 воспитанниц в возрасте от 7 до 35 лет, а также 28 человек из персонала.

Вирус занесла младшая медсестра одной из групп. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что такие интернаты работают в закрытом режиме и кроме персонала их никто не посещает.

О тестировании

Минздрав Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.

Цель подобного тестирования — обнаружить тех, кто переболел коронавирусом. Человек, у которого есть антитела, имеет соответствующий иммунитет и неуязвим к заболеванию.

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О других важных новостях

Правительство Словении официально объявило о завершении эпидемии коронавируса в стране, став первой европейской страной, сделавшей это.

Двум мужчинам, которые в 2018 году напали на Сергея Стерненка, объявили подозрение — адвокат Стерненка считает подозрение фейком от СБУ или попыткой отмазать подозреваемых.

Во время онлайн-встречи Трехсторонней контактной группы представители Киева предложили вернуть оккупированный Донбасс в налоговое поле Украины и верифицировать украинское имущество в ОРДЛО.

Из-за транспортного коллапса с 18 мая в Киев ограничат въезд грузовиков, чтобы разгрузить дороги в час пик.

В Украине зафиксировано 17 330 случаев заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 483. В результате осложнений умерли 476 человек, 4473 пациента выздоровели.

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