Новости 15 мая: вспышка СOVID-19 в интернате, массовое тестирование
В Киеве вспышка коронавируса в интернате для девушек, массовое тестирование на антитела к СOVID-19 в Украине могут начать уже на следующей неделе — актуальные новости 15 мая.
О вспышке в интернате
В Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве вспышка коронавируса, там обнаружили 81 больного COVID-19 — 53 воспитанниц в возрасте от 7 до 35 лет, а также 28 человек из персонала.
Вирус занесла младшая медсестра одной из групп. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что такие интернаты работают в закрытом режиме и кроме персонала их никто не посещает.
О тестировании
Минздрав Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
Цель подобного тестирования — обнаружить тех, кто переболел коронавирусом. Человек, у которого есть антитела, имеет соответствующий иммунитет и неуязвим к заболеванию.
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