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У ВР сьогодні немає хворих на COVID-19 – Разумков

Субота, 16 травня 2020, 20:57

На сьогодні у Верховній Раді ані серед нардепів, ані серед працівників апарату немає хворих на COVID-19.

Джерело: голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю Радіо Свобода

Деталі: Разумков зазначив, що раніше близько 10 депутатів були хворі. Він також припустив, що їх могло бути до 15 осіб, "тому що, можливо, не всі про це повідомили".

Пряма мова: "Станом на сьогодні хворих, на щастя, – я сподіваюся, що так буде і в подальшому, – у парламенті народних депутатів немає".

"По апарату теж немає. Мені важко сказати про усіх помічників, тому що у народного депутата багато помічників, які працюють на громадських засадах. І 100% не можу дати. Однак, наскільки мені відомо, хворих немає. Скажімо так: нам ця інформація не надходила, не повідомляли".

Передісторія:

  • 18 березня стало відомо, що у члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус.
  • Згодом коронавірус виявили ще у двох депутатів: члена фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева та представника фракції "Слуга народу" Руслана Горбенка. У депутата групи "Довіра" Сергія Вельможного коронавірусу не виявили, але його син захворів.
  • 24 березня стало відомо, що на коронавірус захворів також позафракційник Сергій Рудик.
  • 28 березня про виявлений у неї кононавірус повідомила позафракційна нардеп Ганна Скороход.
  • 30 квітня нардеп фракції "Слуга народу" Андрій Холодов заявив, що на Кіпрі переніс захворювання коронавірусом.

Українська правда
Теми: Разумков ДмитроВерховна Радакоронавірус


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