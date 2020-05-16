У ВР сьогодні немає хворих на COVID-19 – Разумков

На сьогодні у Верховній Раді ані серед нардепів, ані серед працівників апарату немає хворих на COVID-19.

Джерело: голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю Радіо Свобода

Деталі: Разумков зазначив, що раніше близько 10 депутатів були хворі. Він також припустив, що їх могло бути до 15 осіб, "тому що, можливо, не всі про це повідомили".

Пряма мова: "Станом на сьогодні хворих, на щастя, – я сподіваюся, що так буде і в подальшому, – у парламенті народних депутатів немає".

"По апарату теж немає. Мені важко сказати про усіх помічників, тому що у народного депутата багато помічників, які працюють на громадських засадах. І 100% не можу дати. Однак, наскільки мені відомо, хворих немає. Скажімо так: нам ця інформація не надходила, не повідомляли".

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