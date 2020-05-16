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В ВР сегодня нет больных COVID-19 – Разумков

Суббота, 16 мая 2020, 20:57
В ВР сегодня нет больных COVID-19 – Разумков

На сегодня в Верховной Раде ни среди нардепов, ни среди работников аппарата нет больных COVID-19.

Источник: председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью Радио Свобода

Детали: Разумков отметил, что ранее около 10 депутатов были больны. Он также предположил, что их могло быть до 15 человек, "потому что, возможно, не все об этом сообщили".

Прямая речь: "По состоянию на сегодня больных, к счастью, - я надеюсь, что так будет и в дальнейшем - в парламенте народных депутатов нет".

"По аппарату тоже нет. Не могу сказать обо всех помощниках, потому что у народного депутата много помощников, работающих на общественных началах. И 100% не могу дать. Однако, насколько мне известно, больных нет. Скажем так: нам эта информация не поступала, не объявляли".

Предыстория:

  • 18 марта стало известно, что у члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.
  • Позже коронавирус обнаружили еще у двух депутатов: члена фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева и представителя фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко. У депутата группы "Доверие" Сергея Вельможного коронавируса не обнаружили, но его сын заболел.
  • 24 марта стало известно, что коронавирусом заболел внефракционный Сергей Рудик.
  • 28 марта об обнаруженном у нее коронавирусе заявила внефракционная нардеп Анна Скороход.
  • 30 апреля нардеп фракции "Слуга народа" Андрей Холодов заявил, что на Кипре перенес заболевание коронавирусом.

Украинская правда
Темы: Разумков ДмитрийВерховная Радакоронавирус
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