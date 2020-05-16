В ВР сегодня нет больных COVID-19 – Разумков

На сегодня в Верховной Раде ни среди нардепов, ни среди работников аппарата нет больных COVID-19.

Источник: председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью Радио Свобода

Детали: Разумков отметил, что ранее около 10 депутатов были больны. Он также предположил, что их могло быть до 15 человек, "потому что, возможно, не все об этом сообщили".

Прямая речь: "По состоянию на сегодня больных, к счастью, - я надеюсь, что так будет и в дальнейшем - в парламенте народных депутатов нет".

"По аппарату тоже нет. Не могу сказать обо всех помощниках, потому что у народного депутата много помощников, работающих на общественных началах. И 100% не могу дать. Однако, насколько мне известно, больных нет. Скажем так: нам эта информация не поступала, не объявляли".

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