На перемовинах у Мінську домовлятимуться про регламент реалізації рішень – ЗМІ

Темою наступного засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську 27 травня стане проєкт регламенту для закріплення порядку реалізації рішень групи.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело у групі перемовин

Деталі: За словами джерела, вказаний документ має закріпити прозорий порядок переговорного процесу. Окрім того, планується встановити чіткі механізми реалізації погоджених у рамках "Мінську" рішень та інструменти контролю за їх виконанням.

Джерело агентства стверджує, що документ сприятиме конструктивному діалогу.

"Спекуляції на переговорному процесі, недобросовісні маніпуляції шляхом свідомого саботажу виконання комплексу заходів будуть виключені. Це дозволить сторонам зосередитися на швидкій практичній реалізації прийнятих рішень і просунутися в питанні мирного врегулювання", – цитує свого співрозмовника "Інтерфакс".

Найближчі перемовини знову будуть у форматі відеоконференції. Традиційні зустрічі у столиці Білорусі планують відновити у другому півріччі року.

"Поки формат зустрічей залишається незмінним. Це знову буде відеоконференція. Однак обговорюється можливість поступового повернення до традиційного очного спілкування. Все буде залежати від подальшої динаміки епідеміологічного процесу. Однак є сподівання на повернення до мінським зустрічам в звичному форматі в другій половині року, якщо не буде різких змін на гірше", – йдеться у повідомленні.

Що передувало: На наступній зустрічі ТКГ щодо Донбасу Україна представить групу представників ОРДЛО, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, які можуть репрезентувати Донецьку та Луганську області на переговорах.

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