На переговорах в Минске будут договариваться о регламенте реализации решений – СМИ

Темой следующего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 27 мая станет проект регламента для закрепления порядка реализации решений группы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в группе переговоров

Детали: По словам источника, указанный документ должен закрепить прозрачный порядок переговорного процесса. Кроме того, планируется установить четкие механизмы реализации согласованных в рамках "Минска" решений и инструментов контроля за их выполнением.

Источник агентства утверждает, что документ будет способствовать конструктивному диалогу.

"Спекуляции на переговорном процессе, недобросовестные манипуляции путем сознательного саботажа исполнения комплекса мер будут исключены. Это позволит сторонам сосредоточиться на скорейшей практической реализации принятых решений и продвинуться в вопросе мирного урегулирования", – цитирует своего собеседника "Интерфакс".

Ближайшие переговоры снова пройдут в формате видеоконференции. Традиционные встречи в столице Беларуси планируют восстановить во втором полугодии года.

"Пока формат встреч остается неизменным. Это вновь будет видеоконференция. Однако обсуждается возможность постепенного возвращения к традиционному очному общению. Все будет зависеть от дальнейшей динамики эпидемиологического процесса. Однако есть надежды на возвращение к минским встречам в привычном формате во второй половине года, если не будет резких изменений к худшему", – говорится в сообщении.

Что предшествовало: На следующей встрече ТКГ по Донбассу Украина представит группу представителей ОРДЛО, в частности из числа внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области на переговорах.

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