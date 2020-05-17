На переговорах в Минске будут договариваться о регламенте реализации решений – СМИ
Темой следующего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 27 мая станет проект регламента для закрепления порядка реализации решений группы.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в группе переговоров
Детали: По словам источника, указанный документ должен закрепить прозрачный порядок переговорного процесса. Кроме того, планируется установить четкие механизмы реализации согласованных в рамках "Минска" решений и инструментов контроля за их выполнением.
Источник агентства утверждает, что документ будет способствовать конструктивному диалогу.
"Спекуляции на переговорном процессе, недобросовестные манипуляции путем сознательного саботажа исполнения комплекса мер будут исключены. Это позволит сторонам сосредоточиться на скорейшей практической реализации принятых решений и продвинуться в вопросе мирного урегулирования", – цитирует своего собеседника "Интерфакс".
Ближайшие переговоры снова пройдут в формате видеоконференции. Традиционные встречи в столице Беларуси планируют восстановить во втором полугодии года.
"Пока формат встреч остается неизменным. Это вновь будет видеоконференция. Однако обсуждается возможность постепенного возвращения к традиционному очному общению. Все будет зависеть от дальнейшей динамики эпидемиологического процесса. Однако есть надежды на возвращение к минским встречам в привычном формате во второй половине года, если не будет резких изменений к худшему", – говорится в сообщении.
Что предшествовало: На следующей встрече ТКГ по Донбассу Украина представит группу представителей ОРДЛО, в частности из числа внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области на переговорах.
Предыстория:
- 25 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске планировалось создать Консультативный совет с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (оккупированных пророссийскими силами территорий). Идея принадлежала руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.
- Такое решение возмутило общественность.Ни 25-го, ни 26-го марта Консультативный совет не создали. Россия обвинила Украину в отказе от Консультативного совета.
- Общественный совет при МИД предложил альтернативный сценарий создания "консультативного совета" по Донбассу: назначить ее членов без формального согласования с оккупационной администрацией в Донецке и Луганске. По его мнению, это позволило бы избежать скрытого признания так называемых "Л / ДНР".
- В начале мая глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Киев не будет вести консультации с лицами с двойным гражданством, но готов согласовывать некоторые законы с представителями оккупированных территорий, которые остались гражданами Украины и не участвовали в вооруженных действиях.