Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На переговорах в Минске будут договариваться о регламенте реализации решений – СМИ

Воскресенье, 17 мая 2020, 02:03
На переговорах в Минске будут договариваться о регламенте реализации решений – СМИ

Темой следующего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 27 мая станет проект регламента для закрепления порядка реализации решений группы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в группе переговоров

Детали: По словам источника, указанный документ должен закрепить прозрачный порядок переговорного процесса. Кроме того, планируется установить четкие механизмы реализации согласованных в рамках "Минска" решений и инструментов контроля за их выполнением.

Источник агентства утверждает, что документ будет способствовать конструктивному диалогу. 

"Спекуляции на переговорном процессе, недобросовестные манипуляции путем сознательного саботажа исполнения комплекса мер будут исключены. Это позволит сторонам сосредоточиться на скорейшей практической реализации принятых решений и продвинуться в вопросе мирного урегулирования", – цитирует своего собеседника "Интерфакс".

Ближайшие переговоры снова пройдут в формате видеоконференции. Традиционные встречи в столице Беларуси планируют восстановить во втором полугодии года.

"Пока формат встреч остается неизменным. Это вновь будет видеоконференция. Однако обсуждается возможность постепенного возвращения к традиционному очному общению. Все будет зависеть от дальнейшей динамики эпидемиологического процесса. Однако есть надежды на возвращение к минским встречам в привычном формате во второй половине года, если не будет резких изменений к худшему", – говорится в сообщении.

Что предшествовало: На следующей встрече ТКГ по Донбассу Украина представит группу представителей ОРДЛО, в частности из числа внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области на переговорах.

Предыстория:

  • 25 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске планировалось создать Консультативный совет с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (оккупированных пророссийскими силами территорий). Идея принадлежала руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.
  • Такое решение возмутило общественность.Ни 25-го, ни 26-го марта Консультативный совет не создали. Россия обвинила Украину в отказе от Консультативного совета.
  • Общественный совет при МИД предложил альтернативный сценарий создания "консультативного совета" по Донбассу: назначить ее членов без формального согласования с оккупационной администрацией в Донецке и Луганске. По его мнению, это позволило бы избежать скрытого признания так называемых "Л / ДНР".
  • В начале мая глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Киев не будет вести консультации с лицами с двойным гражданством, но готов согласовывать некоторые законы с представителями оккупированных территорий, которые остались гражданами Украины и не участвовали в вооруженных действиях.

Украинская правда
Темы: ТКГМинские соглашенияДонбассУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
ТКГ
В России отреагировали на роспуск Зеленским ТКГ: "Поставил крест" на переговорах
Россия снова проигнорировала встречу ТКГ на фоне обострения на Донбассе
Россия сорвала экстренное заседание ТКГ. Украина хочет предотвратить провокации
Последние новости
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
Все новости...
Реклама: