СБУ розслідуватиме можливу держзраду Єрмака та Кучми – нардеп

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом можливого вчинення державної̈ зради представниками української делегації̈ на переговорах у Мінську.

Джерело: народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В’ятрович у Facebook

Пряма мова В’ятровича: "Шкода, що СБУ соромиться прямо назвати прізвища вказані у моєму зверненні "окремих представників", адже йдеться про голову офісу президента Андрія Єрмака і другого президента України Леоніда Кучму".

Що було раніше: Шевченківський районний суд Києва зобов’язав СБУ розслідувати можливу державну зраду з боку Єрмака та Кучми.

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