СБУ розслідуватиме можливу держзраду Єрмака та Кучми – нардеп
Понеділок, 18 травня 2020, 19:06
СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом можливого вчинення державної̈ зради представниками української делегації̈ на переговорах у Мінську.
Джерело: народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В’ятрович у Facebook
Пряма мова В’ятровича: "Шкода, що СБУ соромиться прямо назвати прізвища вказані у моєму зверненні "окремих представників", адже йдеться про голову офісу президента Андрія Єрмака і другого президента України Леоніда Кучму".
Що було раніше: Шевченківський районний суд Києва зобов’язав СБУ розслідувати можливу державну зраду з боку Єрмака та Кучми.
Передісторія:
- 25 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську планувалося створити Консультативну раду за участі представників України та окремих районів Донецької та Луганської областей (окупованих проросійськими силами територій). Ідея належала керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.
- Патріотична громадськість була обурена. П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що створення "консультативної ради" з представниками ОРДЛО суперечить інтересам України.
- Ні 25-го, ні 26-го березня Консультативну раду не свторили. Росія звинуватила Україну у відмові від Консультативної ради.
- Громадська рада при МЗС запропонувала альтернативний сценарій створення "Консультативної ради" щодо Донбасу: призначити її членів без формального погодження із окупаційною адміністрацією у Донецьку та Луганську. На її думку, це дозволило б уникнути прихованого визнання так званих "Л/ДНР".
- 30 квітня під час зустрічі міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" питання роботи "Консультативної ради" порушував тільки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Українська правда